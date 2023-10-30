الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منزل فخم للبيع في هذا البلد.... يحتوي على معمل لإنتاج نوع من المخدرات؟!
منوعات
2023-10-30 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منزل فخم للبيع في هذا البلد.... يحتوي على معمل لإنتاج نوع من المخدرات؟!
منزل فخم للبيع في هذا البلد.... يحتوي على معمل لإنتاج نوع من المخدرات؟!
طُرح منزل فخم للبيع في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة في مقابل 1,55 مليون دولار، في سعر قد يبدو مغرياً للبعض لهذا العقار الفاره الذي يضمّ بين منتفعاته... معملاً لإنتاج الميثامفيتامين.
في مقابل هذا المبلغ الضخم، يمكن شراء المسكن الرحب البالغة مساحته 250 متراً مربعاً والمؤلف من ست غرف نوم، في مدينة سان خوسيه الراقية قرب سان فرانسيسكو. ويتمتع المنزل خصوصا بـ"موقع مثالي"، مع سهولة في الوصول إلى الطريق السريع، بحسب إعلان ترويجي نُشر على موقع "ريدفين" Redfin العقاري.
ومن شأن هذه المواصفات أن تجذب الكوادر العاملة في مجال التكنولوجيا، الذين يحتاجون إلى السفر بانتظام إلى سيليكون فالي، إذ يقع المقران الرئيسيان لمجموعتي آبل وغوغل على بعد أقل من نصف ساعة بالسيارة.
وتقع هذه الفيلا في منطقة هادئة في ولاية كاليفورنيا تضمّ مؤسسات تعليمية جيدة، وفيها مزايا مختلفة، إذ تضمّ حديقة زاخرة بالكثير من أشجار الفاكهة، وفناء كبيراً مثالياً لاستقبال الضيوف، وحوض سباحة وجاكوزي، وثلاثة حمامات، وألواحاً شمسية...
لكن ثمة تفصيل آخر لا يمكن التغاضي عنه، إذ يضم المكان أيضاً جميع البنى التحتية اللازمة لإنتاج مادة قد تكون مميتة ومسببة للإدمان بشدة.
وجاء في الإعلان الترويجي أن "المنزل يحتوي على معمل غير نشط للميثامفيتامين وهو ملوث" بهذه المادة، مشيرا إلى أن المكان "لم يتم تنظيفه (...) وسيُنقل للمشتري الجديد بحالته الحالية".
وكانت الفيلا مملوكة سابقاً لبيتر كاراسيف، وهو رجل يبلغ 35 عاماً أوقفته شرطة سان خوسيه في آذار لمحاولته تدمير محولات كهربائية، على ما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".
وأثناء تفتيش منزله، عثر المحققون على متفجرات محلية الصنع، وعدد من الأسلحة النارية، بالإضافة إلى المختبر المذكور.
وتجري حاليا محاكمة المشتبه به الذي كان يعيش في المسكن مع زوجته وأطفاله الثلاثة.
وسعر المنزل مغر نسبيا في كاليفورنيا حيث تباع العقارات بأسعار باهظة.
وفي أيار، بيعَ عقار مجاور يضم أربع غرف نوم فقط بمبلغ 1,725 مليون دولار.
آخر الأخبار
منوعات
للبيع
البلد....
يحتوي
لإنتاج
المخدرات؟!
التالي
حوار بين بيكاسو وميرو في معرض مزدوج ببرشلونة
بدا وكأنه مسرح جريمة... امرأة تنجب في السيارة: شرطة ودماء وهذا ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-27
افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي
أخبار لبنان
2023-08-27
افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور باسيل والراعي
0
منوعات
2023-08-22
ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
منوعات
2023-08-22
ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
0
امن وقضاء
12:02
قوى الأمن تعمم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في بلدة فريديس ولم تعد
امن وقضاء
12:02
قوى الأمن تعمم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في بلدة فريديس ولم تعد
0
منوعات
2023-10-28
عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!
منوعات
2023-10-28
عاشا مع والدتهما من دون مساعدتها في تكاليف المنزل... ما فعلته هذه الأم لطردهما من منزلها صادم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:07
بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!
منوعات
08:07
بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!
0
منوعات
07:30
اعتدى عليه عندما كان في الثامنة من عمره... وبعد عشرات السنين خلال محاكمة المعتدي حصل أمر صادم!
منوعات
07:30
اعتدى عليه عندما كان في الثامنة من عمره... وبعد عشرات السنين خلال محاكمة المعتدي حصل أمر صادم!
0
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
0
علوم وتكنولوجيا
07:02
بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!
علوم وتكنولوجيا
07:02
بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:02
بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!
علوم وتكنولوجيا
07:02
بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!
0
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
منوعات
07:23
بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!
0
منوعات
2023-10-28
عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)
0
اخبار البرامج
17:39
"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)
اخبار البرامج
17:39
"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
0
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
0
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
0
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
0
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
0
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
2
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
3
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
4
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
5
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
6
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
7
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
8
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More