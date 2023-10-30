الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حوار بين بيكاسو وميرو في معرض مزدوج ببرشلونة

منوعات
2023-10-30 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حوار بين بيكاسو وميرو في معرض مزدوج ببرشلونة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حوار بين بيكاسو وميرو في معرض مزدوج ببرشلونة

حوار بين بيكاسو وميرو في معرض مزدوج ببرشلونة

تحتضن برشلونة معرضاً مزدوجاً يشكّل حواراً بين الفنانَين ميرو وبيكاسو الّلذين كانت تربطهما صداقة دامت خمسين عاماً وحبّ مشترك للمدينة الكاتالونية، إذ وُلِد أحدهما فيها، بينما كانت منطلقاً لبروز الآخر وشهرته.

ويضمّ هذا المعرض الذي افتتح في نهاية الأسبوع الفائت ويستمر إلى 25 شباط/فبراير بتنظيم من متحف بيكاسو ومؤسسة جوان ميرو في برشلونة، أكثر من 300 عمل ووثيقة للرسامين الإسبانيين، موزعة على المؤسستين.

وتوفّر هذه الأعمال المأخوذة من مجموعات عامة وخاصة من مختلف أنحاء العالم، رحلة تتوزع محطاتها "بحسب الموضوع" عبر "اللحظات المشتركة" بين الفنانين، بحسب المنظّمين.

ويندرج هذا المعرض المزدوج في إطار الاحتفالات التي تقام بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة بابلو بيكاسو (1881-1973). ويتحدر بيكاسو من ملقة في جنوب إسبانيا لكنه انتقل إلى برشلونة في سن الرابعة عشرة.

كذلك يتزامن أيضاً مع الذكرى الأربعين لوفاة جوان ميرو (1893-1983) الذي كان يصغره باثني عشر عاماً، وهو أحد رموز الحركة السريالية والعاصمة الكاتالونية التي شهدت ولادته.

وتمثّل العلاقة بين الفنانين و"صداقتهما وارتباطهما بمدينة برشلونة" نقطة الانطلاق للمعرض، على ما أوضح مدير "مؤسسة جوان ميرو" ماركو دانييل.

ويعود أول لقاء بينهما إلى العام 1917 عندما اكتشف ميرو تصاميم سينوغرافية لبيكاسو الذي كان يعمل بدأ العمل في باريس، وضعها لعرض باليه أقيمك عرضه التمهيدي في مسرح "غران تياتريه دل ليسيو" في برشلونة.

وأبهرت هذه التصميم الفنان الكاتالوني الشاب الذي توصل إلى زيارة بيكاسو في مشغل في باريس عام 1920، وأحضر له طرداً أرسلته له والدته من برشلونة.

وكان هذا اللقاء بداية علاقة طويلة ترويها اليوم لوحات ومنحوتات ورسوم وكتابات درجَ متحف بيكاسو ومؤسسة ميرو على تبادلها أحياناً.

نقاط مشتركة وفوارق 
يتركز المعرض حول سبعة محاور زمنية وموضوعية، ويسلط الضوء على النقاط المشتركة بين الفنانين، كارتباطهما بالسريالية، واهتمامهما بالسيراميك والتزامهما السياسي ضد فرانكو، لكنه يتناول أيضاً أوجه الاختلاف والفوارق بينهما.

ولاحظت تيريزا مونتانييه، إحدى القيّمين على المعرض، أن ميرو "لم يقلّد بيكاسو إطلاقاً"، مع أن الأخير كان "بمثابة مرجع" للفنان الكاتالوني الشاب.

أما مدير متحف بيكاسو في برشلونة إيمانويل غيغون فأوضح أن "هذا المعرض يروي قصصاً عدة، وهو رواية متعددة"، مع أن هذه القصص "متمازجة".

ومن بين المؤسسات الدولية التي أعارت هذه المعرض أعمالاً "تيت غاليري" في لندن ("الراقصات الثلاث" لبيكاسو) والمتحف الوطني للفنون في واشنطن ("المزرعة" لميرو).

وأقيم أو يقام في فرنسا وإسبانيا نحو خمسين معرضاً في إطار الاحتفالات التي انطلقت في أيلول/سبتمبر 2022 بمناسبة مرور خمسين عاماً على وفاة بيكاسو في نيسان/أبريل 1973.

وبعيداً من ابعادها الفنية والتاريخية، تشكل هذه المعارض الاستعادية فرصة، بحسب المنظمين، لإلقاء نظره على تجاوزات بيكاسو وتناقضاته، بعدما شوهت صورته في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بكراهية النساء والعنف تجاه شريكات حياته.

آخر الأخبار

منوعات

بيكاسو

وميرو

مزدوج

ببرشلونة

LBCI التالي
ارتدى زي منفذ تفجير انتحاري... الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مخادع وهذه التفاصيل! (صور)
منزل فخم للبيع في هذا البلد.... يحتوي على معمل لإنتاج نوع من المخدرات؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-27

منتدى حوار بيروت: لحماية لبنان من تداعيات الحرب في غزة بالتمسك بوحدة الجبهة الداخلية وقرارات الشرعية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-25

معرض يروي ما وراء تاريخ الخيام العسكري…

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-24

نتنياهو: حماس اختطفت أكثر من 200 شخص وهمجيتها تهدّد الشرق الأوسط وأوروبا والعالم وهي ترتكب جريمة حرب مزدوجة باختطاف مدنيين واتخاذ سكان غزة دروعا بشرية

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-23

نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرًا مزدوج الجنسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:07

بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
07:30

اعتدى عليه عندما كان في الثامنة من عمره... وبعد عشرات السنين خلال محاكمة المعتدي حصل أمر صادم!

LBCI
منوعات
07:23

بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:02

بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:02

بعد انتحار ابنته البالغة من العمر 14 عاماً.. والد المراهقة يكشف بحزن: الذكاء الاصطناعي أدى إلى وفاة ابنتي!

LBCI
منوعات
07:23

بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!

LBCI
منوعات
2023-10-28

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
17:39

"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:31

العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا

LBCI
أخبار سياسية
16:19

باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:24

ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع

LBCI
أخبار دولية
14:23

القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..

LBCI
رياضة
14:21

الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:30

كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:48

نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"

LBCI
آخر الأخبار
13:39

قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية

LBCI
فنّ
13:56

جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!

LBCI
حال الطقس
00:32

طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
15:42

باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها

LBCI
آخر الأخبار
12:17

القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة

LBCI
خبر عاجل
04:11

أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More