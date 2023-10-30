ارتدى زي منفذ تفجير انتحاري... الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مخادع وهذه التفاصيل! (صور)

ارتدى زي منفذ تفجير انتحاري... الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مخادع وهذه التفاصيل! (صور)



ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل مخادع بعد أن ارتدى زي منفذ تفجير مانشستر أرينا في حفل أريانا غراندي بمناسبة عيد الهالوين.



وفي التفاصيل، التقط ديفيد ووتون، صورًا وهو يرتدي غطاء رأس وقميصًا مكتوبًا عليه بخط اليد "أحبك أريانا غراندي".



كما نشر صورة على فيسبوك لحقيبة ظهر سوداء مكتوب عليها كلمتي "Boom" و"TNT".



وعلّق ووتون على منشوره على فيسبوك: "أراهن أنني سأُطرد من الحفلة".