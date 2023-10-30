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اعتدى عليه عندما كان في الثامنة من عمره... وبعد عشرات السنين خلال محاكمة المعتدي حصل أمر صادم!

اعتدى عليه عندما كان في الثامنة من عمره... وبعد عشرات السنين خلال محاكمة المعتدي حصل أمر صادم!







وشهد تايلور فو، 29 عامًا، ضد ريتشارد غروس، 80 عامًا، وساعد في تأمين إدانته في 26 تهمة جنائية تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل، وفق ما نقل موقع



لكن غروس، وهو صديق للعائلة، حصل على صفقة إقرار بالذنب، وتجنب السجن: وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.



وقال فو إنه كان غاضبًا من هذا الترتيب، وانتقد غروس أثناء النطق بالحكم في 2 تشرين الأول، وأرسله إلى المستشفى.



وقال لقناة 8 نيوز ناو: "كنت غاضبا للغاية... أعلم أنه كبير في السن، لكن هذا لا يغير شيئًا من هذا القبيل، ولا يغير الضرر الذي سببه، والآثار المروعة التي كان علي أن أعيشها لعقود من الزمن، ولم تكن العدالة على الإطلاق".

قام رجل من ولاية نيفادا، تعرض للاعتداء الجنسي عندما كان طفلاً على يد جليس الأطفال الذي كان يهتم به، بلكم الجاني البالغ من العمر 80 عامًا في وجهه في المحكمة بعد الحكم عليه.وشهد تايلور فو، 29 عامًا، ضد ريتشارد غروس، 80 عامًا، وساعد في تأمين إدانته في 26 تهمة جنائية تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل لكن غروس، وهو صديق للعائلة، حصل على صفقة إقرار بالذنب، وتجنب السجن: وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.وقال فو إنه كان غاضبًا من هذا الترتيب، وانتقد غروس أثناء النطق بالحكم في 2 تشرين الأول، وأرسله إلى المستشفى.وقال لقناة 8 نيوز ناو: "كنت غاضبا للغاية... أعلم أنه كبير في السن، لكن هذا لا يغير شيئًا من هذا القبيل، ولا يغير الضرر الذي سببه، والآثار المروعة التي كان علي أن أعيشها لعقود من الزمن، ولم تكن العدالة على الإطلاق".