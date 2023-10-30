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بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-10-30 | 08:07
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بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!
بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!
تم إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية بسبب حجم ثدييها الضخم، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقال المتفرجون إن الحزام يغلق الكامل على صدر السيدة البالغة من العمر 45 عامًا.
وكانت عارضة الأزياء السابقة والأم لخمسة أطفال تأمل في ركوب الأفعوانية مع أطفالها في عالم تشيسينغتون للمغامرات في ساري.
لكن أحد الباحثين عن الإثارة الذي كان يصطف في طابور للذهاب في نفس الرحلة قال: "في العادة، طولك هو الذي يمنعك من ركوب الأفعوانية، ولكن بالنسبة لكاتي كان ثدييها... عندما يتعلق الأمر بسحب الأشرطة لأسفل لتثبيتها، فإنها لن تتزحزح."
وتابع: "حاولت كاتي إنزالها ولكن في النهاية قيل لها إنه ليس من الآمن لها الركوب لأن ثدييها كانا كبيرين للغاية... لقد انتهى بها الأمر بالخروج ومشاهدة المرح بدلاً من ركوب اللعبة."
إشارة الى أن كاتي أجرت 16 عملية جراحية لثدييها.
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