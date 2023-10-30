الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دعاها إلى العشاء ولم يدفع عنها لهذا السبب الصادم!
منوعات
2023-10-30 | 11:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دعاها إلى العشاء ولم يدفع عنها لهذا السبب الصادم!
دعاها إلى العشاء ولم يدفع عنها لهذا السبب الصادم!
زعمت شابة أن أحد الأشخاص أخبرها ذات مرة أنها "ليست جميلة بما يكفي" لكي يدفع ثمن العشاء عنها.
اذ تنشر وينتا زيسو بانتظام مقاطع فيديو عن مواعيد غرامية سيئة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق موقع
"ذا صن"
.
ويبدو أن معظم مقاطع الفيديو يتم تمثيلها. لكن المشاهدين يفترضون أن التمثيليات التي تقدمها الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، هي من أجل نقل التجارب المشتركة للنساء.
وأثار أحد مقاطع الفيديو جدلاً حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زعمت وينتا أن شخصاً قال لها إنها لم تكن جذابة بما يكفي خلال الموعد، لدفع ثمن وجبتها في مطعم إيطالي فاخر.
آخر الأخبار
منوعات
عشاء
دعوة
التالي
ترامب يسخر من بايدن ويقلّده في مشهد صادم! (فيديو)
مغتصبون يحصلون على فرصة ثانية لارتكاب جرائم جنسية مرة أخرى!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:34
نتنياهو: الدعوة إلى وقف لإطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر
أخبار دولية
13:34
نتنياهو: الدعوة إلى وقف لإطلاق النار هي دعوة للاستسلام لكننا لن نفعل وسننتصر
0
أخبار لبنان
07:15
ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة وزارية... ماذا على جدول الاعمال؟
أخبار لبنان
07:15
ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة وزارية... ماذا على جدول الاعمال؟
0
منوعات
2023-10-28
"الجرذ الرومنسي" يشعل الانترنت... هكذا قدم العشاء لحبيبته! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
"الجرذ الرومنسي" يشعل الانترنت... هكذا قدم العشاء لحبيبته! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-28
عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
عشاء تحول الى مشهد مقزز... ما عثرت عليه داخل كيس السبانخ كان "طازجا" جداً! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:25
فوز شاب "محظوظ" بجائزة اليانصيب بعد أول تجربة له... أثناء جلوسه في الحمام!
منوعات
15:25
فوز شاب "محظوظ" بجائزة اليانصيب بعد أول تجربة له... أثناء جلوسه في الحمام!
0
منوعات
14:50
سلالته مُرتبطة بهوية هذه الجمهورية... كلب تابع للاستخبارات يحصد لقب "الكلب الأكثر شجاعة" (صورة)
منوعات
14:50
سلالته مُرتبطة بهوية هذه الجمهورية... كلب تابع للاستخبارات يحصد لقب "الكلب الأكثر شجاعة" (صورة)
0
منوعات
13:40
"كانت تتمتع بإيمانٍ قوي"... مقتل طبيبة أطفال "محبوبة" أمام منزلها بطريقة مروعة: إليكم ما حصل!
منوعات
13:40
"كانت تتمتع بإيمانٍ قوي"... مقتل طبيبة أطفال "محبوبة" أمام منزلها بطريقة مروعة: إليكم ما حصل!
0
منوعات
13:22
سيدة تقاضي إحدى الفنادق العالمية... وجدت سائلاً منوياً في مشروبها!
منوعات
13:22
سيدة تقاضي إحدى الفنادق العالمية... وجدت سائلاً منوياً في مشروبها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-29
لتجنب البق...هذا هو عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير وغسل الفراش!
منوعات
2023-10-29
لتجنب البق...هذا هو عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير وغسل الفراش!
0
فنّ
2023-09-04
زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"
فنّ
2023-09-04
زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"
0
أخبار دولية
2023-09-28
انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان
أخبار دولية
2023-09-28
انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان
0
منوعات
2023-10-24
"كان أنفها وفمها فوق الماء فقط"... خلصاها من الموت المحتّم وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-10-24
"كان أنفها وفمها فوق الماء فقط"... خلصاها من الموت المحتّم وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
رياضة
15:04
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
0
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
أخبار دولية
15:02
كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام
تقارير نشرة الاخبار
15:00
مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
رحل "مسيو أنطوان"
تقارير نشرة الاخبار
14:59
رحل "مسيو أنطوان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:52
جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:50
في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
أبناء غزة يُستهدفون في منازلهم وفي أماكن إيوائهم ونزوحهم.. ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
أبناء غزة يُستهدفون في منازلهم وفي أماكن إيوائهم ونزوحهم.. ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟
0
أخبار دولية
14:31
في يوميات غزة.. مشاهد موت وأطفال يصرخون بأعلى صوت: نريد حياة عادية
أخبار دولية
14:31
في يوميات غزة.. مشاهد موت وأطفال يصرخون بأعلى صوت: نريد حياة عادية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
2
فنّ
05:26
جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!
فنّ
05:26
جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!
3
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
4
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
5
خبر عاجل
13:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
خبر عاجل
13:36
وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله
6
صحف اليوم
01:48
المقاومة أوقفت في بنت جبيل شخصاً سورياً... وهذا ما كان يقوم به (الجمهورية)
صحف اليوم
01:48
المقاومة أوقفت في بنت جبيل شخصاً سورياً... وهذا ما كان يقوم به (الجمهورية)
7
أخبار لبنان
16:47
كلمة لنصرالله يوم الجمعة..
أخبار لبنان
16:47
كلمة لنصرالله يوم الجمعة..
8
فنّ
04:50
الكاميرات ترصد نظرات إعجاب كريستيانو رونالدو بنانسي عجرم (فيديو)
فنّ
04:50
الكاميرات ترصد نظرات إعجاب كريستيانو رونالدو بنانسي عجرم (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More