الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متحف "الفن المحظور" الجديد في برشلونة يضمّ أعمالاً طالها أحد أشكال الرقابة

منوعات
2023-10-30 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متحف &quot;الفن المحظور&quot; الجديد في برشلونة يضمّ أعمالاً طالها أحد أشكال الرقابة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
متحف "الفن المحظور" الجديد في برشلونة يضمّ أعمالاً طالها أحد أشكال الرقابة

متحف "الفن المحظور" الجديد في برشلونة يضمّ أعمالاً طالها أحد أشكال الرقابة

 
خُصّص متحف لـ"الفن المحظور" في برشلونة، يضمّ أعمالاً رُفضت أو هوجمت أو أُزيلت من معارض، كتمثال للرئيس العراقي الراحل صدام حسين مرتدياً ملابس داخلية ومقيّداً داخل حوض أسماك، أو عمل يظهر رونالد ماكدونالد مصلوباً، أو رسوم أنجزها معتقلون في سجن غوانتانامو.

ويعرض المتحف الذي فتح أبوابه للعامّة الخميس، 42 عملاً فنياً خضع لشكل من أشكال الرقابة أو الرفض لأسباب مختلفة، اختيرت من مجموعة تضمّ 200 عمل جمعها رجل الأعمال الإسباني تاتشو بينيه على مدى السنوات الخمس الفائتة.

وتُعرض في طبقتين من مبنى يقع في وسط مدينة برشلونة في كاتالونيا (شمال شرق إسبانيا)، أعمال لفرانسيسكو غويا وبيكاسو وآندي وارهول وآي ويوي.

ومن بين ما يضمّه المتحف أيضاً تمثال للديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو موضوعاً داخل ثلاّجة، أنجزه الفنان أوجينيو ميرينو، وأعمال تمثل رموزاً دينية في وضعيات وحالات خارجة عن المألوف.

وأثارت أعمال فنية كثيرة تخطّت الخطوط الحمر جدلاً واسعاً، لكنّ مالكها يعتبر أنّ هذا المعيار ليس كافياً لعرضها في المتحف.

- "أعمال فنية لها تاريخ" -
ويقول بينيه في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لا نعرض في المتحف أعمالاً مثيرة للفضائح أو الجدل، بل تلك التي منعتها الرقابة أو تعرّضت للمهاجمة أو الحظر".

ويضيف "هذه الأعمال لها تاريخ، ومن دون هذا التاريخ ما كانت لتكون موجودة".

وبدأ رجل الأعمال، وهو أحد مؤسسي مجموعة "ميديابرو" السمعية البصرية، يجمع في العام 2018 هذه الأعمال الفنية من دون قصد، عندما اشترى عمل "سجناء سياسيون في إسبانيا المعاصرة" لسانتياغو سييرا. فبعد ساعات قليلة، سُحب هذا العمل من معرض آركو للفن المعاصر في مدريد.

ويظهر العمل الذي أُعطي إلى متحف آخر وأثار جدلاً واسعاً، صوراً غير واضحة لـ24 شخصاً، أبرزهم انفصاليون كاتالونيون انتهكوا القانون.

لكن ما دفع بينيه إلى جمع هذه الأعمال الفريدة من نوعها عالمياً وفقاً للمتحف، كان للفنانة الفرنسية الجزائرية زليخة بوعبد الله ويحمل عنوان "صمت أحمر وأزرق"، وكان ضمن معرض أقيم في كانون الثاني/يناير 2015 في كليشي لا غارين، بضواحي باريس، لكن الفنانة توقفت عن عرضه بعدما أثار غضب جمعية إسلامية محلية.

ويحتل العمل وحده اليوم غرفة صغيرة في متحف "الفن المحرم" هذا.

- تسامح -
ويقول بينيه وهو يقف على مقربة من رسم ذاتي للفنان الراحل تشاك كلوز الذي امتنع متحف "غاليري أوف آرت" في واشنطن الامتناع عن إقامة معرض له عام 2018 بعدما اتهمه عدد من النساء بالتحرش بهنّ جنسياً، إن "الفنان الذي لا يستطيع عرض أعماله لأن أحداً يمنعه هو فنان خاضع للرقابة، الأمر الذي سيكسبه دائماً مكاناً في هذا المتحف"،

لكنّ صاحب الأعمال لا يعتقد أن ثمة حرية أقل في الفن اليوم. ولا يخشى أن يتعرض متحفه لأعمال انتقامية بسبب محتواه.

ويوضح أن "وجود مثل هذه الأعمال المختلفة جنباً إلى جنب يزيد من تسامح المشاهد، ويقلل من مستوى الضجة التي يثيرها العمل".

لا يستطيع فابيان تايريث أن ينسى كيف أن لوحته "الثورة"، التي تمثّل الزعيم الثوري المكسيكي إيميليانو زاباتا عارياً على حصان، مرتدياً قبعة سومبريرو وردية ويبدو مخنثاً جداً، تسببت بضجة واسعة عندما عُرضت في قصر الفنون الجميلة في المكسيك.

ويعلّق فابيان تايريث وهو ينظر إلى لوحته التي وجدها في هذا المتحف "كانت لهذا العمل أهمية كبيرة في مسيرتي المهنية".

أما مونتسيرات إزكويردو (67 عاما) وهي واحدة من طلائع الزوار، فترى في تصريح لوكالة فرانس برس أن "من الجيد أيضا التمكّن من رؤية الممنوع".
 

آخر الأخبار

منوعات

"الفن

المحظور"

الجديد

برشلونة

أعمالاً

طالها

أشكال

الرقابة

LBCI التالي
ترامب يسخر من بايدن ويقلّده في مشهد صادم! (فيديو)
مغتصبون يحصلون على فرصة ثانية لارتكاب جرائم جنسية مرة أخرى!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:16

جنبلاط لـ"سنة على الفراغ": قواعد الإشتباك الجديدة لا تلغي إتفاق الهدنة ووجود قوات حفظ السلام إيجابي جدًا لأهل الجنوب

LBCI
اخبار البرامج
17:39

"أنا لست متديناً"...هذا ما كشفه الفنان مروان خوري عن زواجه من ديانة أخرى (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-10-26

هل تذكرون أوبريت "الحلم العربي"؟.. ترقّبوا النسخة الجديدة هذا الأحد!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-10-24

مبيعات قياسية للعبة "سبايدر مان" الجديدة على "بلاي ستايشن"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:25

فوز شاب "محظوظ" بجائزة اليانصيب بعد أول تجربة له... أثناء جلوسه في الحمام!

LBCI
منوعات
14:50

سلالته مُرتبطة بهوية هذه الجمهورية... كلب تابع للاستخبارات يحصد لقب "الكلب الأكثر شجاعة" (صورة)

LBCI
منوعات
13:40

"كانت تتمتع بإيمانٍ قوي"... مقتل طبيبة أطفال "محبوبة" أمام منزلها بطريقة مروعة: إليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
13:22

سيدة تقاضي إحدى الفنادق العالمية... وجدت سائلاً منوياً في مشروبها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-29

لتجنب البق...هذا هو عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير وغسل الفراش!

LBCI
فنّ
2023-09-04

زوجة ملحم زين في ظهورٍ نادر... شاهدوا ابنة الرئيس اليمني السابق الّتي خطفت قلب "ريّس الأغنية اللبنانيّة"

LBCI
أخبار دولية
2023-09-28

انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان

LBCI
منوعات
2023-10-24

"كان أنفها وفمها فوق الماء فقط"... خلصاها من الموت المحتّم وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:02

كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

مهرجان بيروت للأفلام الفنية... رسالة صمود وإيمان بالسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

رحل "مسيو أنطوان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إن كان الزير أو الزيز... الأسطورة سقطت بيد شعبة المعلومات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

جنود في الصف الأمامي للمواجهة دفعوا دمًا أثناء أداء مهامهم... فكيف تسير يومياتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

في الضاحية الجنوبية نحب الحياة ولا نخشى الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

أبناء غزة يُستهدفون في منازلهم وفي أماكن إيوائهم ونزوحهم.. ماذا يقول القانون الدولي في هذه الممارسات؟

LBCI
أخبار دولية
14:31

في يوميات غزة.. مشاهد موت وأطفال يصرخون بأعلى صوت: نريد حياة عادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:48

نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"

LBCI
فنّ
05:26

جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!

LBCI
حال الطقس
00:32

طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
04:11

أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه

LBCI
خبر عاجل
13:36

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله

LBCI
صحف اليوم
01:48

المقاومة أوقفت في بنت جبيل شخصاً سورياً... وهذا ما كان يقوم به (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
16:47

كلمة لنصرالله يوم الجمعة..

LBCI
فنّ
04:50

الكاميرات ترصد نظرات إعجاب كريستيانو رونالدو بنانسي عجرم (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More