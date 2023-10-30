سيدة تقاضي إحدى الفنادق العالمية... وجدت سائلاً منوياً في مشروبها!

رفعت امرأة دعوى قضائية ضد فندق "ريتز كارلتون" في الولايات المتحدة بعد أن حصلت على قارورة مياه زعمت أنها تحتوي على حيوانات منوية لأحد الموظفين.

وجاء في الشكوى أن زوجان تعرضا "للاعتداء الجنسي والاستغلال كنتيجة مباشرة لإهمال الفندق"، وذلك بعد شعورهما "بالرعب والصدمة" بعد إقامتهما في فندق ريتز كارلتون في تشرين الثاني من العام الفائت.

كما ذُكر في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، إن الرحلة كان من المفترض أن تكون احتفالاً بعيد أحد أفراد الأسرة مع ابنتهما.

وتزعم المرأة أنها طلبت قارورة مياه من مكتب الاستقبال، قبل أن يأتي موظف لتوصيل خمس زجاجات إلى الباب. بدا كل شيء على ما يرام، وذهبت إلى النوم بسلام.

وفي منتصف الليل ذهبت المرأة لتشرب رشفة من الماء، لكن ملمس المشروب كان غريبا. عندها، أدركت أن "الطعم والملمس ربما كانا للسائل المنوي"، فأيقظت زوجها، واتصلا بإدارة الفندق وبعد ذلك بالشرطة. وتزعم الشكوى أن "المرأة كانت مذعورة ومرعوبة ومحرجة".

وبحسب ما ورد أرسل الفندق المياه إلى المختبر لفحصها. وبعد شهرين من الحادثة، اتصل ممثل من فندق ريتز كارلتون العالمي بالزوجين هاتفياً "للتأكيد على أن المياه كانت تحتوي على السائل المنوي".

وزعم المحامي تيرينس جونز أنه بعد الفشل في تحديد هوية الموظف المسؤول أو الاتصال به، تم تقديم التعويض للزوجين فقط "ببضع نقاط مكافأة" والتي لا يمكن استخدامها إلا لإقامة أخرى في فندق ريتز كارلتون.