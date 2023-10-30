"كانت تتمتع بإيمانٍ قوي"... مقتل طبيبة أطفال "محبوبة" أمام منزلها بطريقة مروعة: إليكم ما حصل!

قُتلت طبيبة أطفال "محبوبة" في ولاية تكساس الأميركية بعد تعرّضها للطعن بطريقة مروعة من أحد الشبان أثناء جلوسها خارج شقتها.

وقالت الشرطة المحلية إن الدكتورة تالات جيهان خان، 52 عاما، وهي أم لطفلين، كانت تجلس مع كلبها في مدينة كونرو يوم السبت عندما طعنها مايلز جوزيف فريدريش عدة مرات، وفقًا للتقارير الرسمية.

وقالت قريبة الضحية للشرطة: "إنها مسلمة، وتتمتع بإيمانٍ قوي، وهذه سمات مميزة عنها. إنها محبة للغاية ولطيفة. لقد كانت عمتي… أفضل عمة".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء حادثة الطعن بعد اعتقال فريدريش. وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في هيوستن في بيان إنه "يولي اهتماما وثيقا" بالتحقيق.

وقالت المنظمة في بيان: "لسنا متأكدين في هذه اللحظة مما إذا كانت هذه جريمة كراهية، ولكن في ظل الظروف المأساوية، فإننا نولي اهتمامًا وثيقًا بالتحقيق. سنواصل مراقبة الوضع بينما نطلق تحقيقنا الخاص ونواصل الحوار القائم مع سلطات إنفاذ القانون."

واعتُقل فريدريش، 24 عاما، بتهمة القتل من الدرجة الأولى.