أنقذ امرأة وكلب من الغرق... ولكن مصيره تحوّل إلى مأساة!

أعلنت السلطات البريطانية أن مهمة إنقاذ كبرى تجري حاليًا لرجل أُبلغ عن اختفائه، بعد أن حاول إنقاذ امرأة وكلب في مياه منطقة بورهام أون سي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب المعلومات، تبحث السلطات عن "البطل" الذي تم رصده وهو يغطس في المياه عند رصيف بورنهام للمراكب الصغيرة في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر يوم الأحد.

وتم إنقاذ امرأة وكلب، لكن لم يتم العثور على الرجل بعد.

وقامت الشرطة وخفر السواحل وقوارب النجاة التابعة لـ RNLI وBARB Search & Rescue بتمشيط المنطقة بشكلٍ مكثف بحثًا عن الرجل المفقود بعد استدعاء السلطات لبلاغات عن "شخص يواجه صعوبة في الماء"، إلا أنهم لم يتكمنوا من العثور عليه لغاية الآن.