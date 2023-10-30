عمره 100 يوم فقط... وفاة "أصغر مُتبرّع" أنقذ حياة 4 أطفال مقابل حياته: إليكم القصّة المؤثرة!

أعلنت مؤسسة للتبرع بالأعضاء في ولاية Gujarat الهندية أن أربعة أطفال رُضع حصلوا على فرصة جديدة للحياة، بعد أن تبرع والدا رضيع، توفي بعد 100 ساعة من ولادته بموت دماغي، بأعضائه.

وأفادت مؤسسة Jeevandeep للتبرع بالأعضاء، وهي منظمة غير حكومية لعبت دورًا في هذه العملية، أنه تم وضع المولود فورًا في الحاضنة بعد ولادته بسبب إصابته بضعف في ضربات القلب والتنفس.

وبعد فترة مراقبة مُكثفة مدتها 48 ساعة، أحال الخبراء الطبيون الطفل إلى جراح أعصاب، الذي أعلن للأسف موته دماغياً.

وقال فيبول تالافيا، الوصي الإداري للمؤسسة، لوكالة أنباء PTI الهندية إن "قرار التبرع بأعضاء الرضيع، مما يوفر فرصة جديدة للحياة للمحتاجين، تم اتخاذه بعد مشورة مكثفة مع الوالدين".

كما أبلغت المنظمة غير الحكومية أن الرضيع هو "أصغر متبرع بالأعضاء في البلاد".

وأضاف تالافيا: "وافق والدا الطفل، أنوب وفاندانا ثاكور، على التبرع بأعضاء طفلهما بعد أن تم إخبارهما بحالة مماثلة لطفل يبلغ من العمر خمسة أيام في 18 تشرين الأول، والذي كان حتى الآن أصغر متبرع".

وبعد حوالي 100 ساعة من ولادة الرضيع ليل 23 تشرين الأول، تم التبرع بالكليتين والطحال والعينين ثم تم زرع هذه الأعضاء في أربعة أطفال رضع.