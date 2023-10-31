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بعد فشل شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.. رجل من ذوي الاحتياجات الخاصّة يضطر لجرّ نفسه من الطائرة!

منوعات
2023-10-31 | 05:58
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بعد فشل شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.. رجل من ذوي الاحتياجات الخاصّة يضطر لجرّ نفسه من الطائرة!
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بعد فشل شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.. رجل من ذوي الاحتياجات الخاصّة يضطر لجرّ نفسه من الطائرة!

بعد فشل شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.. رجل من ذوي الاحتياجات الخاصّة يضطر لجرّ نفسه من الطائرة!

قدّمت شركة طيران كندا اعتذاراً من رجل مصاب بالشلل الدماغي التشنجي بعد أن اضطر إلى جرّ نفسه من الطائرة عندما فشلت شركة النقل في توفير كرسي متحرك له، وفقاً لصحيفة "غارديان"

وفي التفاصيل، كان رودني هودغينز، البالغ من العمر 49 عامًا، مسافراً إلى لاس فيغاس برفقة زوجته ديانا للاحتفال بالذكرى السنوية لزواجهما. لكن عندما هبطت الطائرة، أخبرت المضيفة الزوجين أنه لم يكن هناك وقت لوضع كرسي متحرك على متن الطائرة، حسبما كتبت ديانا في منشورها على فيسبوك.

وعندما قالت المضيفة إن رودني سيتعين عليه "سحب نفسه من الطائرة بمفرده"، اعتقد الزوجان في البداية أنها تمزح، لكنها كرّرت طلبها بعد ذلك، ليضطر رودني إلى استخدام قوّة الجزء العلوي من جسده لسحب نفسه عبر 12 صفًا من المقاعد، بمساعدة زوجته التي كانت تمسك بساقيه. 

وأضافت ديانا هودغينز في منشورها على فيسبوك إن الحدث "تركها وزوجها مدمرين نفسياً"، موضحة أن خروج زوجها من تلك الطائرة "تطلب منهما أن يكافحا أمام عشرات الأشخاص، بينما كان البعض ينظر بعيدًا والبعض الآخر ينظر بخجل". 

وأشارت زوجة رودني أن "شركة طيران كندا لم تستجب لهما ولم تتواصل معهما أبدًا كما وعدت". 

وختمت كلامها قائلة بحزن: "رود هو أجمل إنسان على هذا الكوكب ولم يستحق هذا على الإطلاق."

ومن جهتها، اعترفت شركة الطيران الكندية بأن هودغينز "لم يتلق الدعم الكافي"، وقالت في بيانها: "بعد تحقيقنا في كيفية حدوث هذا العطل الخطير في الخدمة، سنقوم بتقييم شركاء خدمة المساعدة على التنقل الآخرين في لاس فيغاس."

ويقول رودني إن شركة الطيران عرضت عليه قسيمة طيران بقيمة 2000 دولار كندي، لكنه قال إن التعويض لن "يحل مشكلة" كيفية خذلان شركة الطيران لركابها المعوّقين، مضيفاً: "أردت فقط أن أحدث فرقاً لشخص آخر حتى لا يضطروا إلى تجربة ذلك مرة أخرى".

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