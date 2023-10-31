عانت من الصداع بسبب نظاراتها...وما اكتشفته المراهقة بعد فحص عينيها كان خطيراً!

بعد موت شقيقه بسبب الخرف...هذا ما يفعله بطل الملاكمة الشهير كريس يوبانك لتجنب المرض!

بعد موت شقيقه بسبب الخرف...هذا ما يفعله بطل الملاكمة الشهير كريس يوبانك لتجنب المرض!

من الـ "ليغو" إلى اللعب بالدمى...هذا ما تكشفه لعبة الطفل المفضلة عن شخصيته!