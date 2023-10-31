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بعد موت شقيقه بسبب الخرف...هذا ما يفعله بطل الملاكمة الشهير كريس يوبانك لتجنب المرض!

بعد موت شقيقه بسبب الخرف...هذا ما يفعله بطل الملاكمة الشهير كريس يوبانك لتجنب المرض!







وسيمون الذي كان ملاكمًا مثل كريس، توفي عن عمر يناهز 61 عامًا الشهر الماضي، بعد خمس سنوات من تشخيص حالته، والذي أمضاها في دار الرعاية



ويدرك كريس البالغ من العمر 57 عامًا، مدى قابليته للإصابة بالمرض بعد مسيرته الرائعة كمقاتل، بما في ذلك كونه بطل العالم لمدة ست سنوات تقريبًا، وفق موقع



وقال كريس عن شقيقه: " لقد كان يعيش محبوسًا في جسده طوال العامين الفائتين في دار رعاية متخصصة. وكان هناك ضغط هائل على عائلته، وكنت أفكر فقط في كيفية التعامل معه، وبماذا يشعر ويفكر. لقد أظهر لي أخي دائمًا الحب، وكان يحميني دائمًا".



وكريس لا يخشى المرض الذي أودى بحياة أخيه قبل الأوان. وبدلاً من ذلك، فهو يعمل بجد للحفاظ على نشاط دماغه في محاولة لتجنب هذا المرض، من خلال القراءة وحفظ القصائد.



وقال: "طوال مسيرتي كنت ذكياً. لقد تعرضت للضرب مرات عدة، بلا شك. وتعرضت لبعض الأضرار الفادحة، ولكن ليس مثل الكثير من المقاتلين".



وكانت وفاة سايمون بمثابة ضربة مزدوجة لكريس، الذي فقد ابنه سيباستيان، البالغ من العمر 29 عامًا، إثر نوبة قلبية قبل عامين. تحدث كريس يوبانك لأول مرة عن عذاب شقيقه الراحل سيمون بسبب الخرف، والذي تركه محاصرًا داخل جسده غير قادر على التحدث أو الحركة.وسيمون الذي كان ملاكمًا مثل كريس، توفي عن عمر يناهز 61 عامًا الشهر الماضي، بعد خمس سنوات من تشخيص حالته، والذي أمضاها في دار الرعايةويدرك كريس البالغ من العمر 57 عامًا، مدى قابليته للإصابة بالمرض بعد مسيرته الرائعة كمقاتل، بما في ذلك كونه بطل العالم لمدة ست سنوات تقريبًا، وفق موقع "ذا صن" وقال كريس عن شقيقه: " لقد كان يعيش محبوسًا في جسده طوال العامين الفائتين في دار رعاية متخصصة. وكان هناك ضغط هائل على عائلته، وكنت أفكر فقط في كيفية التعامل معه، وبماذا يشعر ويفكر. لقد أظهر لي أخي دائمًا الحب، وكان يحميني دائمًا".وكريس لا يخشى المرض الذي أودى بحياة أخيه قبل الأوان. وبدلاً من ذلك، فهو يعمل بجد للحفاظ على نشاط دماغه في محاولة لتجنب هذا المرض، من خلال القراءة وحفظ القصائد.وقال: "طوال مسيرتي كنت ذكياً. لقد تعرضت للضرب مرات عدة، بلا شك. وتعرضت لبعض الأضرار الفادحة، ولكن ليس مثل الكثير من المقاتلين".وكانت وفاة سايمون بمثابة ضربة مزدوجة لكريس، الذي فقد ابنه سيباستيان، البالغ من العمر 29 عامًا، إثر نوبة قلبية قبل عامين.