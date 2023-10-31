في إطار التعاون الإعلامي بين السفارة الكوريّة والـLBCI... لقاء يجمع السفير الكوري ورئيس مجلس إدارة القناة بيار الضاهر (صور)

في إطار التعاون الإعلامي بين السفارة الكوريّة والـLBCI... لقاء يجمع السفير الكوري ورئيس مجلس إدارة القناة بيار الضاهر (صور)



في إطار التعاون الإعلامي بين السفارة الكوريّة في لبنان و المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال إنترناسيونال "LBCI"، زار السفير الكوري إيل بارك "Il Park" مبنى القناة، وكان له لقاءٌ مع رئيس مجلس الإدارة- المدير العام بيار الضاهر، ناقش خلاله الجانبان أفق التعاون المُشترك والتبادل الثقافي والإعلامي بين لبنان وكوريا.

الـ"LBCI" كانت قد بدأت بعرض المسلسل الكوري الجديد "حب تحت ضوء القمر"، ضمن مجموعة من الأعمال الدراميّة والفنيّة الكوريّة التي اختارتها المحطّة بإطار التعاون، خاصّة وأنّ المسلسلات الكوريّة المُدبلجة حجزت لها مكانة خاصّة في يوميّات المشاهد اللبناني والعربي، وهي تُلاقي رواجاً كبيراً في لبنان والوطن العربي.

"حب تحت ضوء القمر" تعرضه الـ"LBCI" يوميّاً، ويروي المسلسل قصّة الفتاة "هونغ را أون" المُتخفّية بزيّ رجل. تقود الظروف "هونغ" لمقابلة وليّ العهد "لي يونغ" وهي لا تعرف حقيقة مركزه، لتتوالى الأحداث وتنشأ قصّة حبّ بينهما، في إطار رومانسي كوميدي طريف.