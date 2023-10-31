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صحيفة أجنبية تنشر تحذيراً عاجلاً من إنتشار السجائر الإلكترونية المليئة بالمخدرات في المدارس!
منوعات
2023-10-31 | 11:45
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صحيفة أجنبية تنشر تحذيراً عاجلاً من إنتشار السجائر الإلكترونية المليئة بالمخدرات في المدارس!
صحيفة أجنبية تنشر تحذيراً عاجلاً من إنتشار السجائر الإلكترونية المليئة بالمخدرات في المدارس!
نشرت صحيفة "
ميرور
" تحذيراً موجه لأولياء أمور الطلاب من خطر السجائر الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة والمليئة بالمخدرات بعد حالات انهيار الأطفال في العديد من المدارس في بريطانيا.
وكانت قد صودرت العشرات من السجائر الإلكترونية وتم إرسالها لاختبار وجود مواد مخدرة، بعد الحوادث التي شهدتها المدارس مؤخرًا.
ويعتقد أن بعض أقلام الـvape القابلة لإعادة الاستخدام يتم ملؤها بالمخدرات من قبل التجار، حيث يتلقى الضباط معلومات بشأن إصابة التلاميذ بالتوعك بعد استخدامها.
وقال مارك آدامز، المدير المشترك للصحة العامة في ساوث تيز: "إن أي سيجارة إلكترونية غير مشروعة تعتبر خطيرة للغاية، ومن المهم أن نوصل الرسالة إلى الجمهور مفادها أن أقلام السجائر الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة لصحة شبابنا.
ومن جهته، قال عمدة ميدلسبره، كريس كوك، العضو التنفيذي للرعاية الاجتماعية للبالغين والصحة العامة: "إن ضمان وصول الرسالة بصوت عال وواضح للآباء ومقدمي الرعاية بأن هذه السجائر الإلكترونية خطيرة للغاية، أمر حيوي، لمساعدتهم في الحفاظ على سلامة شبابنا. وأود أن أحث أي شخص لديه معلومات حول هذه السجائر الإلكترونية على الاتصال بالشرطة".
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