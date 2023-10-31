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مرحاض مسدود تسبب بلحظات من الرعب لعمال الصرف الصحي... ما عثروا عليه أخافهم! (صور)

منوعات
2023-10-31 | 12:36
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مرحاض مسدود تسبب بلحظات من الرعب لعمال الصرف الصحي... ما عثروا عليه أخافهم! (صور)
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مرحاض مسدود تسبب بلحظات من الرعب لعمال الصرف الصحي... ما عثروا عليه أخافهم! (صور)

مرحاض مسدود تسبب بلحظات من الرعب لعمال الصرف الصحي... ما عثروا عليه أخافهم! (صور)

أصيب عمال الصرف الصحي بالخوف وعاشوا حالة رعب بعد أن عثروا على رأس دمية مخيفة عالقة في أنبوب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكان الطاقم يحقق في مرحاض مسدود في بريستول عندما اكتشفوا ذلك، بالإضافة إلى مناديل مبللة وشعر.

ولم يكن من الممكن إزالة دمية الطفل بالقضبان أو معدات النفث، ولذلك اضطر الفريق إلى تحطيمها وسحبها للخارج من طرف خرطوم.

وتقوم الشركة الآن بتذكير العملاء بعدم وضع أي شيء في المرحاض إلا إذا كان واحدًا من العناصر الثلاثة: الورق والبراز والبول.

وقال متحدث باسم شركة Wessex Water: "إن رمي أي شيء آخر في الحمام يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنابيب ويؤدي إلى إغراق مياه الصرف الصحي في منزلك أو منزل شخص آخر".

وتابع: "السبب الأكبر لهذه الانسدادات هو المناديل المبللة، والتي غالبًا ما تحتوي على البلاستيك ولا تنكسر مثل مناديل الحمام... وينتهي بها الأمر في الأنهار والبيئة وتتسبب في حوادث التلوث، فضلاً عن المساهمة في تكوين الكتل الدهنية في المجاري."
 

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