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أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!

منوعات
2023-10-31 | 14:24
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أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى &quot;إرهابيّ&quot;!
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أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!

أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!

لقد ارتكبنا جميعًا أخطاءً لغوية محرجة أثناء السفر إلى الخارج. ومع ذلك، أخذ سائح في البرتغال "التاج" لهذه الأخطاء، عندما تسبب عن طريق الخطأ في إثارة الذعر بوجود قنبلة عن طريق الترجمة الخاطئة للكلمة المحلية التي تعني "الرمان".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن "أم كل أخطاء الترجمة" حدثت مساء الجمعة بينما كان المتحدث الروسي البالغ من العمر 36 عامًا من أذربيجان يحاول طلب عصير فواكه في مطعم في لشبونة.

وذكرت صحيفة التلغراف أن الأمور جاءت بنتائج عكسية بعد أن حاول ترجمة اسم الفاكهة المليئة بالبذور إلى اللغة البرتغالية باستخدام أحد تطبيقات اللغة، ثم كتب الترجمة على منديل وسلمها إلى النادل.

ولم يكن يعلم أن التطبيق قد قام عن طريق الخطأ بتكرار كلمة قنبلة يدوية، مما دفع الموظف المذعور إلى تفسير الرسالة على أنها تهديد بوجود قنبلة واستدعاء الشرطة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتظهر اللقطات المصاحبة من وسائل الإعلام المحلية خمسة ضباط يقتربون من المسافر البائس وبنادقهم مشدودة وهو مستلقي على الأرض مثل مشهد من فيلم جيوسياسي مثير.

وتم نقل السائح بعد ذلك إلى مركز شرطة محلي للاستجواب، ثم أطلق سراحه لاحقًا بعد أن تبين أنه لم يكن بحوزته أي أسلحة. وفتشت السلطات غرفته بالفندق وفتشت المطعم أيضًا.

كما قامت شرطة لشبونة بتفتيش قاعدة البيانات الخاصة بها واستشارت وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد، لكن عمليات البحث التي أجرتها جاءت فارغة.
 

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"إرهابيّ"!

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