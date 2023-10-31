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بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
منوعات
2023-10-31 | 15:52
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بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
حُكم على رجل من كاليفورنيا لقتل صديقته بفأس جليدي في منزل أحد أقاربه، حيث وصل الرسامون لإكمال عملهم واكتشفوا هذا الاكتشاف المروع.
وأفادت قناة KGET-TV من قاعة المحكمة أن دانييل جونارسون، 23 عامًا، حُكم عليه يوم الخميس الفائت بالسجن لمدة 25 عامًا مدى الحياة بالإضافة إلى عامين وأربعة أشهر إضافية.
وأدانت هيئة محلفين في مقاطعة كيرن جونارسون في 30 آب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى باستخدام سلاح فتاك وتشويه جثة في وفاة كاتي فام البالغة من العمر 21 عامًا، وفقًا لبيان صحفي من مقاطعة كيرن. مكتب المدعي العام لمقاطعة.
في 18 أيار 2021، تم استدعاء نواب مكتب عمدة مقاطعة كيرن إلى منزل في ريدجكريست، كاليفورنيا، ووجدوا امرأة – تم تحديدها لاحقًا باسم فام – مصابة بصدمة في جسدها، وفقًا لبيان نُشر على فيسبوك. تم إعلان وفاتها في مكان الحادث واعتقل النواب جونارسون بتهمة القتل في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفق ما نقل موقع
PEOPLE.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، كان جونارسون وفام على علاقة رومانسية لمدة شهر تقريبًا قبل القتل. وقال ممثلو الادعاء إن جونارسون أظهر العداء تجاه فام وعبر عما يعتقد أصدقاؤه أنه سلوك انتحاري.
وقال ممثلو الادعاء إنه في صباح يوم القتل، ناقش جونارسون علاقته الفاشلة" مع فام، بعد أن اتصل بها واعتذر لها، ثم أخذها من شقتها إلى منزل زوج والدته في ريدجكريست.
وعندما وصلا، قاد جونارسون فام إلى مرآب عربة سكن متنقلة. وبعد وقت قصير، ورد أن الرسامين الذين وصلوا لإكمال عملهم في المنزل، سمعوا صراخ امرأة، وبعد مرور حوالي ساعة، فتح الرسامون باب المرآب، حيث وجدوا فام ميتة على غطاء المرتبة وغونارسون مغطى بالدماء.
ووفقًا لمكتب المدعي العام، كانت فام عارية جزئيًا ومستلقية على وجهها. ذهب الرسامون إلى زوج الأم طلبًا للمساعدة واتصلوا بالطوارئ.
وقال ممثلو الادعاء إن الأدلة أظهرت أن جونارسون ارتدى القفازات، التي تم العثور عليها في مكان الحادث، ثم استخدم فأسًا جليديًا يبلغ طوله 24 بوصة لضرب فام في الرأس والوجه والرقبة أكثر من 10 مرات. بعد القتل، أعاد جونارسون وضع فام وشرع في لمس جسدها "بطريقة جنسية".
وقالت شيلا روكويل، جدة فام، لقناة KGET-TV: "فقط الوحش هو من يمكنه فعل مثل هذا الشيء".
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