الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صوّب مسدسه نحو طفل يبلغ من العمر 6 سنوات... القصة بدأت بسلة حلوى خاصة بالهالوين وهكذا انتهت!
منوعات
2023-10-31 | 16:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
صوّب مسدسه نحو طفل يبلغ من العمر 6 سنوات... القصة بدأت بسلة حلوى خاصة بالهالوين وهكذا انتهت!
صوّب مسدسه نحو طفل يبلغ من العمر 6 سنوات... القصة بدأت بسلة حلوى خاصة بالهالوين وهكذا انتهت!
أكد ضابط في إدارة شرطة مقاطعة ناسو أنه تم القبض على مايكل ييفان وين، 43 عامًا، من مانهاست بنيويورك ووجهت إليه تهمة تعريض سلامة طفل للخطر والتهديد بعد توجيه سلاح ناري إلى رأس طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يوم السبت، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
ووقع الحادث حوالي الساعة 7:25 مساءً، وفقًا لبيان صحفي نشرته الإدارة.
وكانت أم تبلغ من العمر 42 عامًا تأخذ ابنتها وابنيها وابن أخيها إلى ما اعتقدت أنه منزل خاص في المبنى رقم 100 من طريق روككريست. كانت الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات تنوي ترك حقيبة هدايا في منزل صديقتها عندما نزل شقيقها البالغ من العمر 6 سنوات من السيارة ليذهب معها.
وجاء في البيان: "لقد قرعوا جرس الباب وتركوا حقيبة مليئة بالحلوى بمناسبة عيد الهالوين على الشرفة، قبل أن يعودوا إلى السيارة".
ومع ذلك، لم تبتعد العائلة كثيرًا قبل أن تدرك أنه ربما كان لديها عنوان خاطئ. وقالت الشرطة إنه عند عودة العائلة إلى المنزل المذكور، ذهب الطفل البالغ من العمر 6 سنوات ليأخذ كيس الحلوى إلى المنزل المناسب."
وأضاف البيان: "في هذا الوقت، فُتح الباب الأمامي، وخرج رجل من المنزل ووجه مسدسًا أسود نحو رأس الضحية".
ووفقًا لشكوى جنائية حصلت عليها قناة NBC 4، يُزعم أن وين صرخ في وجه الصبي قائلاً: "أخرج هذا الشئ من ممتلكاتي".
ومثل وين يوم الأحد أمام المحكمة الجزئية الأولى في هيمبستيد بنيويورك. ودافع عن نفسه على غير مذنب وأطلق سراحه. وقد أُمر بالعودة إلى المحكمة في 13 تشرين الثاني، وفقًا لتقرير WDTN 2.
وقال محامي وين، ويليام زو، لشبكة سي بي إس نيويورك إن الوضع كان عبارة عن سوء فهم كبير.
وادعى زو أن موكله، الذي يعيش مع زوجته وأطفاله، كان مؤخرًا هدفًا لمراهقين يطرقون بابه دون سبب، وشارك لقطات المراقبة المنزلية مع منفذ حادثتين مزعومتين.
وقال زو لشبكة سي بي إس نيويورك: "أعتقد أن ما حدث بالأمس كان مجرد سوء فهم وخطأ. لقد تعرض هو وعائلته للرعب مؤخرًا من خلال الطرق المستمر على باب منزله... لقد فتح الباب للتو، وكان رد فعله قويًا، وطلب من الشخص الابتعاد عن ممتلكاته. وبحلول الوقت الذي أدرك فيه أنه طفل، بدأ في الندم".
ووفقًا لمكتب المدعي العام لمقاطعة ناسو، أُمر وين بالخضوع لتقييم الصحة العقلية والسيطرة على الغضب، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيويورك.
آخر الأخبار
منوعات
مسدسه
العمر
سنوات...
القصة
بالهالوين
وهكذا
انتهت!
التالي
بعد فشل شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.. رجل من ذوي الاحتياجات الخاصّة يضطر لجرّ نفسه من الطائرة!
عمره 100 يوم فقط... وفاة "أصغر مُتبرّع" أنقذ حياة 4 أطفال مقابل حياته: إليكم القصّة المؤثرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-13
جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)
منوعات
2023-10-13
جثة منتفخة ومتحللة... لم يبلغ عن موت والدته وعاش مع جثتها في منزلها لأيام: إليكم تفاصيل القصة الغريبة! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-05
"أستطيع أن أتحدث إلى الموتى وكذلك طفلي البالغ من العمر 9 سنوات"... هذا ما كشفته الوالدة المصدومة!
منوعات
2023-10-05
"أستطيع أن أتحدث إلى الموتى وكذلك طفلي البالغ من العمر 9 سنوات"... هذا ما كشفته الوالدة المصدومة!
0
منوعات
2023-09-30
طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!
منوعات
2023-09-30
طبيب استخدم الحيوانات المنوية الخاطئة أثناء التلقيح الاصطناعي ثم اتهمها بخيانة زوجها... وهكذا انتهت القصة!
0
آخر الأخبار
2023-09-25
معلومات للـLBCI: مطلق النار على السفارة الأميركية لبناني يبلغ من العمر ٢٦ عامًا ولا ينتمي لجهة سياسية
آخر الأخبار
2023-09-25
معلومات للـLBCI: مطلق النار على السفارة الأميركية لبناني يبلغ من العمر ٢٦ عامًا ولا ينتمي لجهة سياسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
منوعات
15:52
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
0
منوعات
14:24
أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!
منوعات
14:24
أراد أن يطلب عصير الرمان فألقي القبض عليه... خطأ لغوي حوله إلى "إرهابيّ"!
0
منوعات
14:08
"يا إلهي! أمعاؤه تخرج!"... لسبب صادم طعنت ابنها البالغ من العمر 18 شهراً في بطنه!
منوعات
14:08
"يا إلهي! أمعاؤه تخرج!"... لسبب صادم طعنت ابنها البالغ من العمر 18 شهراً في بطنه!
0
منوعات
12:36
مرحاض مسدود تسبب بلحظات من الرعب لعمال الصرف الصحي... ما عثروا عليه أخافهم! (صور)
منوعات
12:36
مرحاض مسدود تسبب بلحظات من الرعب لعمال الصرف الصحي... ما عثروا عليه أخافهم! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:41
الأمم المتحدة تحذّر من أن الشتاء سيزيد بشكل كبير الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا
أخبار دولية
15:41
الأمم المتحدة تحذّر من أن الشتاء سيزيد بشكل كبير الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا
0
آخر الأخبار
17:50
مريضة بحاجة إلى دم من أيّ فئة في مستشفى سيدة المعونات جبيل للتبرع الاتصال على 71618650
آخر الأخبار
17:50
مريضة بحاجة إلى دم من أيّ فئة في مستشفى سيدة المعونات جبيل للتبرع الاتصال على 71618650
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
أب يجد طفلته المفقودة... فسحة أمل في ظل النكبات
تقارير نشرة الاخبار
15:00
أب يجد طفلته المفقودة... فسحة أمل في ظل النكبات
0
فنّ
2023-10-30
جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!
فنّ
2023-10-30
جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:28
متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس
أخبار دولية
17:28
متظاهرون يقاطعون كلمة بلينكن في الكونغرس
0
أخبار لبنان
16:28
شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
أخبار لبنان
16:28
شكاوى في حق بعض المدارس في المتن الشمالي... ومتابعة قريبة للموضوع
0
تقارير نشرة الاخبار
15:17
ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة
تقارير نشرة الاخبار
15:17
ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
الحياة مستمرة في سوق الخان الشعبي في حاصبيا رغم التوتر الحاصل على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
15:12
الحياة مستمرة في سوق الخان الشعبي في حاصبيا رغم التوتر الحاصل على الحدود الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
حريق كبير في رأس الناقورة نتيجة القصف الاسرائيلي... هل من تمدد له؟
تقارير نشرة الاخبار
15:07
حريق كبير في رأس الناقورة نتيجة القصف الاسرائيلي... هل من تمدد له؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:03
ما رمزية الشارة الصفراء التي وضعها مندوب اسرائيل خلال جلسة مجلس الأمن؟
تقارير نشرة الاخبار
15:03
ما رمزية الشارة الصفراء التي وضعها مندوب اسرائيل خلال جلسة مجلس الأمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
أب يجد طفلته المفقودة... فسحة أمل في ظل النكبات
تقارير نشرة الاخبار
15:00
أب يجد طفلته المفقودة... فسحة أمل في ظل النكبات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
ما حقيقة تحرير رهينة كانت لدى حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:55
ما حقيقة تحرير رهينة كانت لدى حماس؟
0
أخبار دولية
14:47
الاعلام الحربي لـ"حماس" نشر فيديو لطوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية
أخبار دولية
14:47
الاعلام الحربي لـ"حماس" نشر فيديو لطوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
03:07
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
2
فنّ
08:50
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
فنّ
08:50
نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)
3
خبر عاجل
10:49
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول
خبر عاجل
10:49
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول
4
خبر عاجل
10:43
وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد
خبر عاجل
10:43
وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد
5
خبر عاجل
07:38
نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة
خبر عاجل
07:38
نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة
6
خبر عاجل
08:05
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع
خبر عاجل
08:05
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع
7
خبر عاجل
10:39
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: انطلاق "المرحلة الثالثة" من حرب غزة والتركيز في القتال بغزة على الشمال ودور الجنوب سيأتي لاحقا
خبر عاجل
10:39
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: انطلاق "المرحلة الثالثة" من حرب غزة والتركيز في القتال بغزة على الشمال ودور الجنوب سيأتي لاحقا
8
خبر عاجل
10:11
وزارة الداخلية في غزة: الجيش الاسرائيلي دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل والعدد الأولي لضحايا المجزرة يقدر بـ 400 بين شهيد وجريح
خبر عاجل
10:11
وزارة الداخلية في غزة: الجيش الاسرائيلي دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل والعدد الأولي لضحايا المجزرة يقدر بـ 400 بين شهيد وجريح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More