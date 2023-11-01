2min

إمرأة حامل أصيبت بجروح خطيرة... ما سقط عليها من الطابق الثالث صادم!

إمرأة حامل أصيبت بجروح خطيرة... ما سقط عليها من الطابق الثالث صادم!







وتم نقل المرأة، 28 عاما، التي لم يذكر اسمها، إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في شارع فيا فراتينا، أحد أرقى شوارع وسط روما، يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع



لكن التقارير المحلية تشير إلى أن حياتها ليست في خطر.



ونفق الحيوان في الشارع "بعد أكثر من ساعة من العذاب" عقب سقوطه من شرفة الطابق الثالث، بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الصادرة في روما.



وبحسب شهود عيان، فإن الحيوان أطلق صوتاً يشبه صوت طلق ناري عندما ارتطم بالأرض.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أيضًا أن صاحبة الكلب، التي ظلت في حالة ذهول، قالت إنها لم تلاحظ شيئًا.



ولم يتم بعد تأكيد الظروف المحيطة بسقوط الكلب، على الرغم من أن الشرطة تعمل على إعادة بناء الديناميكيات الدقيقة للحادث.



إحدى النظريات هي أن الكلب سقط أثناء مطاردة قطة في الشقة.



في المتوسط، تزن أنثى الروت وايلر ما بين 35 كجم إلى 48 كجم، بينما يمكن أن يصل وزن الذكر إلى 50 كجم إلى 60 كجم.

تُركت امرأة حامل في حالة خطيرة بعد أن سقط عليها كلب من طراز روت وايلر من ارتفاع 30 قدمًا.وتم نقل المرأة، 28 عاما، التي لم يذكر اسمها، إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع في شارع فيا فراتينا، أحد أرقى شوارع وسط روما، يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع ذا صن لكن التقارير المحلية تشير إلى أن حياتها ليست في خطر.ونفق الحيوان في الشارع "بعد أكثر من ساعة من العذاب" عقب سقوطه من شرفة الطابق الثالث، بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الصادرة في روما.وبحسب شهود عيان، فإن الحيوان أطلق صوتاً يشبه صوت طلق ناري عندما ارتطم بالأرض.وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أيضًا أن صاحبة الكلب، التي ظلت في حالة ذهول، قالت إنها لم تلاحظ شيئًا.ولم يتم بعد تأكيد الظروف المحيطة بسقوط الكلب، على الرغم من أن الشرطة تعمل على إعادة بناء الديناميكيات الدقيقة للحادث.إحدى النظريات هي أن الكلب سقط أثناء مطاردة قطة في الشقة.في المتوسط، تزن أنثى الروت وايلر ما بين 35 كجم إلى 48 كجم، بينما يمكن أن يصل وزن الذكر إلى 50 كجم إلى 60 كجم.