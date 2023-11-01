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سممت صديقها بعد ساعات من تلقيه ميراث بقيمة 30 مليون دولار... لن تصدقوا السبب!

سممت صديقها بعد ساعات من تلقيه ميراث بقيمة 30 مليون دولار... لن تصدقوا السبب!







واتُهمت إينا ثيا كينوير، 47 عامًا، يوم الاثنين بقتل ستيفن إدوارد رايلي جونيور، 51 عامًا، في 5 أيلول، وهو عمل مروع قال رجال الشرطة إنه كان مدفوعًا "بدوافع مالية".



وقال قائد التحقيقات النقيب ديل بليساس من قسم شرطة مينوت: "كانت هذه القضية معقدة للغاية".



وأصيب رايلي بالمرض عندما التقى بمحاميه في 3 أيلول لجمع مبلغ الميراث الضخم، حسبما قال شهود للمحققين، وفقاً لسجلات الشرطة، وفق ما نقل موقع



ولم يتصل كينوير بالطوارئ حتى اليوم التالي – عندما وصل المسعفون ليجدوا رايلي لا يستجيب في منزله في مينوت.



وتوفي في المستشفى في اليوم التالي.



وخلص تشريح الجثة إلى أنه قُتل بعد تناول مضاد التجمد، الذي زعمت الشرطة أن كينوير أطعمه إياه.



وأعلنت القاتلة المتهمة براءتها في سلسلة من المنشورات غير المنطقية على فيسبوك في الأيام التي سبقت اعتقالها، زاعمة أن رايلي قتل نفسه.



وتواجه كينوير جناية القتل AA، وهي أخطر تهمة قتل في داكوتا الشمالية.



وتظهر سجلات المحكمة أنها محتجزة من دون كفالة في مركز احتجاز مقاطعة وارد وتمثل نفسها.

قالت الشرطة إن امرأة من داكوتا الشمالية سممت صديقها حتى الموت بعد أن علمت بخططه للتخلي عنها – لأنه ورث 30 مليون دولار قبل ساعات فقط.واتُهمت إينا ثيا كينوير، 47 عامًا، يوم الاثنين بقتل ستيفن إدوارد رايلي جونيور، 51 عامًا، في 5 أيلول، وهو عمل مروع قال رجال الشرطة إنه كان مدفوعًا "بدوافع مالية".وقال قائد التحقيقات النقيب ديل بليساس من قسم شرطة مينوت: "كانت هذه القضية معقدة للغاية".وأصيب رايلي بالمرض عندما التقى بمحاميه في 3 أيلول لجمع مبلغ الميراث الضخم، حسبما قال شهود للمحققين، وفقاً لسجلات الشرطة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ولم يتصل كينوير بالطوارئ حتى اليوم التالي – عندما وصل المسعفون ليجدوا رايلي لا يستجيب في منزله في مينوت.وتوفي في المستشفى في اليوم التالي.وخلص تشريح الجثة إلى أنه قُتل بعد تناول مضاد التجمد، الذي زعمت الشرطة أن كينوير أطعمه إياه.وأعلنت القاتلة المتهمة براءتها في سلسلة من المنشورات غير المنطقية على فيسبوك في الأيام التي سبقت اعتقالها، زاعمة أن رايلي قتل نفسه.وتواجه كينوير جناية القتل AA، وهي أخطر تهمة قتل في داكوتا الشمالية.وتظهر سجلات المحكمة أنها محتجزة من دون كفالة في مركز احتجاز مقاطعة وارد وتمثل نفسها.