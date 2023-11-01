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قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)

قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)







وعلى الرغم من وصفها بأنها "ذهانية" و"مزعجة" من قبل الكارهين، تدعي المرأة القطة الواقعية أنها تخرخر تمامًا في المنزل مع اختيار أسلوب حياتها.



"أعتقد أنني سأكون سيدة قطة رائعة جدًا" ، قالت كيارا ديلاباتي ، 22 عامًا.



وبدأت الرغبة في تعديل جسد هذه المقيمة في روما مدى الحياة عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، عندما حصلت على أول ثقب وتمديد لأذنها، وفق ما نقل موقع



والآن، يحتوي جسمها على أكثر من 20 تعديلًا للجسم، بما في ذلك فتحات الأنف المثقوبة، وثقب الشفة العلوية 0.8 سم، وثقب الشفرين الداخليين 1.6 سم.



وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها على تيك توك والتي حصدت أكثر من 65 مليون مشاهدة، ويمكن رؤيتها وهي تحرك لسانها المنفصل من خلال فتحتين كبيرتين فوق شفتيها مثل عرض زقزقة لغوية.



كما خضعت أيضًا لعملية رأب الجفن - وهي جراحة تجميلية لإزالة الجلد الزائد أو الدهون من الجفون - ولديها عشر عمليات زرع تحت الجلد في كلتا يديها.



ولاستكمال مظهرها، تم تجهيز "كيتي" أيضًا بأربعة قرون وستة خرزات تناسلية ووشم مقلة العين وتمت إزالة حلمتيها. أجرت امرأة إيطالية 20 تعديلاً على جسدها حتى تتمكن من تحقيق حلمها في "التحول" إلى قطة، كما ظهر في مقاطع الفيديو التي حصدت ملايين المشاهدات، والتي نشرتها عبر تطبيق تيك توك وعلى الرغم من وصفها بأنها "ذهانية" و"مزعجة" من قبل الكارهين، تدعي المرأة القطة الواقعية أنها تخرخر تمامًا في المنزل مع اختيار أسلوب حياتها."أعتقد أنني سأكون سيدة قطة رائعة جدًا" ، قالت كيارا ديلاباتي ، 22 عامًا.وبدأت الرغبة في تعديل جسد هذه المقيمة في روما مدى الحياة عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، عندما حصلت على أول ثقب وتمديد لأذنها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست والآن، يحتوي جسمها على أكثر من 20 تعديلًا للجسم، بما في ذلك فتحات الأنف المثقوبة، وثقب الشفة العلوية 0.8 سم، وثقب الشفرين الداخليين 1.6 سم.وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها على تيك توك والتي حصدت أكثر من 65 مليون مشاهدة، ويمكن رؤيتها وهي تحرك لسانها المنفصل من خلال فتحتين كبيرتين فوق شفتيها مثل عرض زقزقة لغوية.كما خضعت أيضًا لعملية رأب الجفن - وهي جراحة تجميلية لإزالة الجلد الزائد أو الدهون من الجفون - ولديها عشر عمليات زرع تحت الجلد في كلتا يديها.ولاستكمال مظهرها، تم تجهيز "كيتي" أيضًا بأربعة قرون وستة خرزات تناسلية ووشم مقلة العين وتمت إزالة حلمتيها.

@aydinmod ♬ Did My Time - Korn