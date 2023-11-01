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قاد شاحنته تحت تأثير "غاز البالون"... وفيديو يوثق الجريمة بحق ابنة عمّه!
منوعات
2023-11-01 | 07:34
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قاد شاحنته تحت تأثير "غاز البالون"... وفيديو يوثق الجريمة بحق ابنة عمّه!
ارتكب شاب عشريني جريمة مروعة بحق ابنة عمه، وذلك بعد استنشاق غاز البالون أثناء قيادته شاحنة بسرعة فائقة مُستخدماً هاتفه.
واجتاز كاميرون هيوز، 23 عامًا، حاجزًا معدنيًا في شاحنته وسقط في حاجز فوق مسار ترابي، مما أدى إلى مقتل ابنة عمه بوني بارو، 15 عاما، أُطلق سراحه وتمكن من النجاة.
وتُظهر لقطات كاميرا المراقبة السيارة وهي تتجه نحو أسفل الطريق قبل أن تفشل في الانعطاف، مع لحظة تحطم الحاجز عند حافة الطريق السريع A56 في هونكوات، بالقرب من أكرينغتون في بريطانيا.
ويُذكر أنه تم سجن المتهم، الذي اعترف بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة المتهورة أمس، لمدة سبع سنوات ونصف.
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