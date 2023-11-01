"أجبراه على النوم على منصة خشبية"... زوجان عذبا طفلهما بالتبني بأشنع الطرق: وهكذا كان مصيرهما!

غرّمت محكمة أوغندية زوجين أميركيين، اتُهما في بادئ الأمر بتعذيب طفلهما بالتبني، بمبلغ 29 ألف دولار، بعد اعترافهما بالذنب في تهم أقل خطورة، في قرار أثار انتقادات جهات حقوقية في البلاد.

ووفق وكالة فرانس برس، أُوقف الزوجان الثلاثينيان نيكولاس وماكينزي سبنسر عام 2022 ووُجهت إليهما تهمتا "الاتجار" و"التعذيب" مع أسباب مشددة للعقوبة، بحق فتى يقرب عمره من عشر سنوات بين كانون الأول 2020 وكانون الأول 2022.

ونفى الزوجان التهمتين اللتين تصل عقوبتهما إلى السجن مدى الحياة، لكنهما أقرّا بالذنب في تهم أقل خطورة، بما في ذلك المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعمل غير القانوني، والإقامة غير القانونية في أوغندا.

وأمرتهما المحكمة العليا في كمبالا بدفع غرامة قدرها حوالي 9,3 ملايين شلن أوغندي (2460 دولاراً). كما أُمرا بدفع تعويضات للضحية تصل إلى 100 مليون شلن أوغندي، بعد أن أسقط الادعاء التهم الأصلية عقب اتفاق الإقرار بالذنب.

وقُبض على الزوجين في كانون الأول الماضي، بعد بلاغ من مربية الطفل، التي كانت تحضر مؤسسة للأطفال المعوّقين. وقد أبلغت المربية عن "معاملة غير إنسانية وغير مناسبة بشكل متكرر".

وعندما دهمت الشرطة منزلهما في كانون الأول، قالت إنها عثرت على لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر الطفل وهو يُجبَر على الجلوس في وضع غير مريح، ولا يقدَّم له سوى الطعام البارد، ويُجبر على النوم على "منصة خشبية، من دون مراتب أو فراش".

كان الصبي المعني واحداً من ثلاثة أطفال في رعاية الزوجين.

وأثار قرار الثلاثاء غضبا شديدا بين نشطاء حقوق الأطفال الذين انتقدوا "ازدراء العدالة".