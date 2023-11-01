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قرر أن يطلب كوبا من مخفوق الحليب... عندما بدأ باحتساء مشروبه اكتشف الكارثة: ما كان داخل الكوب مقرف!

قرر أن يطلب كوبا من مخفوق الحليب... عندما بدأ باحتساء مشروبه اكتشف الكارثة: ما كان داخل الكوب مقرف!







وقال كاليب وودز إنه قرر أن يطلب بطاطس مقلية وميلك شيك من Chick-fil-A من تطبيق GrubHub، لكنه علم أن شيئًا ما قد حدث عندما "أخذ رشفة" من المشروب الذي زعم أنه سبب له المرض بعد ذلك.



وقال وودز: "عندما بدأت في تناول وجبتي عند التسليم، وضعت قشة في الكوب الذي تم تسليمه وأخذت رشفة... سرعان ما اكتشفت أن الكوب الذي سلمه لي سائق GrubHub كان عبارة عن كوب دافئ من البول."



وقال وودز إنه اتصل على الفور بالسائق للعودة إلى منزله وسمح له بسماعه على الهاتف لأنه قام بتسميمه بكوب البول.



وتُظهر لقطات من كاميرا الأمن المنزلية الخاصة بـ Woods اللحظة التي يعود فيها سائق GrubHub إلى المنزل ويواجهه وجهاً لوجه.



"هل خلطت بين الأكواب، لأن نصفها مليء بالبول"، قال وودز بهدوء وهو يحمل كوبًا من الستايروفوم بينما يقترب من السائق في الخارج، "هل تدرك أن هذا بول؟"



ويقول وودز إن السائق عبر له عما حدث وأخبره أن لديه كوبين من مادة الستايروفوم في السيارة لكنه خلط بين الحليب المخفوق والكوب المملوء بالبول، بحسب قناة ABC 27.



واعترف السائق أيضًا بأنه يعمل لساعات طويلة ويقضي حاجته في السيارة لأنه لا يأخذ فترات راحة في الحمام.

أفادت قناة فوكس 59 أن رجلاً من ولاية يوتا كان غاضبًا وترك في حالة من الفوضى بعد أن أدرك أنه شرب البول بدلاً مما كان يعتقد أنه مخفوق الحليب الذي طلبه من GrubHub في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال كاليب وودز إنه قرر أن يطلب بطاطس مقلية وميلك شيك من Chick-fil-A من تطبيق GrubHub، لكنه علم أن شيئًا ما قد حدث عندما "أخذ رشفة" من المشروب الذي زعم أنه سبب له المرض بعد ذلك.وقال وودز: "عندما بدأت في تناول وجبتي عند التسليم، وضعت قشة في الكوب الذي تم تسليمه وأخذت رشفة... سرعان ما اكتشفت أن الكوب الذي سلمه لي سائق GrubHub كان عبارة عن كوب دافئ من البول."وقال وودز إنه اتصل على الفور بالسائق للعودة إلى منزله وسمح له بسماعه على الهاتف لأنه قام بتسميمه بكوب البول.وتُظهر لقطات من كاميرا الأمن المنزلية الخاصة بـ Woods اللحظة التي يعود فيها سائق GrubHub إلى المنزل ويواجهه وجهاً لوجه."هل خلطت بين الأكواب، لأن نصفها مليء بالبول"، قال وودز بهدوء وهو يحمل كوبًا من الستايروفوم بينما يقترب من السائق في الخارج، "هل تدرك أن هذا بول؟"ويقول وودز إن السائق عبر له عما حدث وأخبره أن لديه كوبين من مادة الستايروفوم في السيارة لكنه خلط بين الحليب المخفوق والكوب المملوء بالبول، بحسب قناة ABC 27.واعترف السائق أيضًا بأنه يعمل لساعات طويلة ويقضي حاجته في السيارة لأنه لا يأخذ فترات راحة في الحمام.