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إقالة أستاذ من منصبه... دخل الصّفّ منتحلاً شخصية "الشيطان" وما تفوّه به كان مرعباً! (صورة)

منوعات
2023-11-01 | 09:56
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إقالة أستاذ من منصبه... دخل الصّفّ منتحلاً شخصية &quot;الشيطان&quot; وما تفوّه به كان مرعباً! (صورة)
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إقالة أستاذ من منصبه... دخل الصّفّ منتحلاً شخصية "الشيطان" وما تفوّه به كان مرعباً! (صورة)

أُقيل أستاذ في مدرسة ثانوية في ولاية أريزونا الأميركية من الفصل الدراسي بسبب ارتدائه زي الشيطان وتقديم تحية للطلاب مُنتحلاً هذه الصفة.
 
ويدّعي ناثانيال هاملت، طالب السنة الثانية في مدرسة ميسا الثانوية، أن معلمه دخل الفصل يوم الأربعاء مرتديًا "قرون الشيطان" وحاملاً مذراة، والتي لوح بها فوق رؤوس الطلاب عندما دخلوا الغرفة لتحية "السلام على الشيطان".
 
وقال هاملت لوسائل إعلام محلية: "اعتقد بعض التلاميذ أن الأمر مضحك، والبعض الآخر لم يعجبهم الأمر، وكان البعض الآخر غير مهتمين للأمر".
 
ولم يكن من الواضح ما إذا كان المعلم قد ارتدى ملابسه استعدادًا لعيد الهالوين أم لأنه كان أسبوع "الروح المدرسية"، لكن التلميذ هاملت، وهو مسيحي متدين، قال إنه "شعر بالإهانة وطلب من المعلم مرارًا وتكرارًا التوقف".
 
ثم أخبر هاملت والده، كريس هاملت، المرشح السابق لمجلس إدارة مدرسة ميسا، الذي أبلغ مدير المدرسة بالحادثة.
 
ولم يكن المعلم، الذي لم يتم الكشف عن هويته علنًا، موجودًا في الفصل الدراسي في اليوم التالي ولم يعد إلى المدرسة منذ ذلك الحين.
 
 

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