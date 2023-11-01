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مجموعة رجال ابتزوا مراهقتين جنسياً لسنوات...وهكذا كانوا يقنعانهما بتعاطي المخدرات والكحول!
منوعات
2023-11-01 | 10:43
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مجموعة رجال ابتزوا مراهقتين جنسياً لسنوات...وهكذا كانوا يقنعانهما بتعاطي المخدرات والكحول!
مجموعة رجال ابتزوا مراهقتين جنسياً لسنوات...وهكذا كانوا يقنعانهما بتعاطي المخدرات والكحول!
تم سجن خمسة رجال بعد أن قاموا بشرب الكحول والمخدرات مع مراهقتين قبل الاعتداء عليهما جنسياً. اذ تعرضت الفتاتان للإيذاء على مدى سنوات عدة، بحسب موقع
"ميرور"
.
وإحدى الضحايا كانت قد التقت بالرجال عندما كان عمرها 12 عامًا فقط، وكانت قد هُددت بالضرب والاغتصاب اذا لم تنفذ أوامرهم.
لهذا السبب، اعتادت المراهقة على إعطاء الرجال ما يريدون جنسيًا، من دون أن يستخدموا الواقي الذكري الا نادراً.
وعاشت الفتاتان طفولة صعبة جداً.
وفي إحدى المناسبات في الشقة المعروفة بـ "شقة الجزار" لمحمد غني وإنصار حسين، تحدّى حسين الفتاة أن تشرب أكبر قدر ممكن من الفودكا عندما كان عمرها 14 عامًا فقط. فشربت كثيرًا لدرجة أنها أصيبت بمرض شديد قبل أن تفقد الوعي وتسقط على الدرج.
وظهر لاحقاً مقطع فيديو لها وهي تتعرض للاعتداء الجنسي باستخدام زجاجة.
وكان محمد غني، الذي كان يبلغ 20 عاماً في ذلك الوقت، يصطحب الفتاة من المدرسة يومياً. وكان يمارس الجنس معها بانتظام ويقنعها بممارسة الجنس مع أصدقائه.
أما صديقه جان شهيد غني الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً فاستمر بتشجيع الفتاة على القيام بعمل جنسي مع النساء.
ومارتن رودس كان يستخدم المخدرات أمام الفتاة الثانية ويسيء اليها لفظياً وجسدياً، وكان عمره بين 15 و17 عامًا في ذلك الوقت.
وتمت محاكمة جميع الرجال لاحقاً.
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