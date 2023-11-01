الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما

منوعات
2023-11-01 | 11:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما

الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما

أدت الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا، الثلاثاء يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما، وهي خطوة حتمية لكي تتمكن في أحد الأيام من خلافة والدها الملك فيليبي السادس على رأس الدولة.

أمام أنظار والديها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا وشقيقتها الصغرى صوفيا، أدت الأميرة اليمين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدين في جلسة استثنائية، وهو اداء مهيب قام به جدها خوان كارلوس الأول في 1969 في ظل ديكتاتورية فرانكو ثم والدها في 1986 في ظل النظام الديموقراطي.

وأدت ليونور التي ارتدت بدلة رسمية بيضاء أنيقة، اليمين على نفس نسخة الدستور التي كان والدها قبلها أدى اليمين عليها قبل 37 عاما، بحضور الملكة وأمام رئيسة مجلس النواب فرانسينا أرمينجول.

وقالت "أقسم أن أؤدي مهامي بولاء وأن أحمي وأضمن حماية الدستور والقوانين، وأن أحترم حقوق المواطنين ومناطق الحكم الذاتي، وأن أكون مخلصة للملك" قبل أن يصفق لها أعضاء البرلمان لعدة دقائق.

وقام الملك الذي بدت عليه علامات التأثر بمعانقة ابنته.

تجمعت حشود في محيط البرلمان وحمل الحاضرون أعلام اسبانيا مرددين "فلتحيا اسبانيا" عند مرور العائلة المالكة او "عيد ميلاد سعيد" للاميرة الشابة.

بث هذا الحفل المقتضب بشكل مباشر على شاشات عملاقة نصبت في ساحة لابويرتا ديل سول في وسط مدريد وكذلك في مناطق أخرى في العاصمة الاسبانية.

قرعت أجراس الكنائس في محيط مدريد وبدأ متابعو الحفل عبر الشاشات بالتصفيق.

مع هذا القسم، بات بامكان ليونور ان تخلف فيليبي وأن تصبح تلقائيا رئيسة الدولة في حال غياب الملك.

تمكنت ليونور من كسب محبة الشعب وخصصت مجلة المشاهير Lecturas صفحتها الأولى في العدد الأخير لتزايد شعبية الأميرة الشابة.

وقالت أندريا (23 عاما) التي جاءت إلى وسط مدريد بدافع الفضول لمشاهدة الحفل، "أنا لست من مؤيدي الملكية، لكن واقع انها امرأة يجعلني أكثر تعاطفا بعض الشيء".

فصل جديد
تتحدث ليونور الفرنسية والإنكليزية والكاتالونية بالإضافة إلى الإسبانية. وبعد حصولها على شهادة البكالوريا الدولية من كلية أتلانتيك في ويلز، بدأت القائدة المستقبلية للقوات المسلحة الإسبانية في آب تدريبا عسكريا لمدة ثلاث سنوات في أكاديمية عسكرية في مدينة سرقسطة بشمال شرق البلاد.

مثل والدها فيليبي، من المتوقع أن تقضي عاما في كل قسم من أقسام القوات المسلحة، بدءا بالجيش، قبل أن تكمل دراستها الجامعية.

يأمل مؤيدو الملكية في أن تتمكن ليونور الشابة الجذابة من بث حياة جديدة في العائلة المالكة التي تضررت في السنوات الماضية من الفضائح المحيطة بجدها خوان كارلوس، وان تفتح فصلا جديدا.

اعتلى خوان كارلوس العرش عام 1975 بعد وفاة الديكتاتور فرانكو. كان يحظى باحترام واسع النطاق لدوره في المساعدة في توجيه إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، لكن توارد الانباء المحرجة عن علاقاته العاطفية وثروته الشخصية أدت الى تقويض مكانته. واضطر للتنحي عام 2014 قبل ان يتوجه للاقامة في الامارات في 2020.

لم يحضر خوان كارلوس الحفل في البرلمان لكن وسائل اعلام اشارت الى انه سيحضر حفلة خاصة في قصر ايل باردو قرب مدريد لاحقا، في أول لقاء عائلي ملكي رسمي يحضره منذ رحيله الى المنفى.

وحضر حفل البرلمان رئيس الوزراء المنتهية ولايته الاشتراكي بيدرو سانشيز، وكذلك نائبة رئيس الحكومة الحالية الشيوعية يولاندا دياز زعيمة حركة سومر اليسارية المتشددة، لكن ثلاثة وزراء أعضاء في سومر برزوا من خلال غيابهم.

فقد قاطع قسم من اليسار المتشدد المعارض للملكية الحفل على غرار ممثلين عن احزاب استقلالية من الباسك وكاتالونيا.
 

آخر الأخبار

منوعات

أميرة

اسبانيا

يمين

ولاء

دستور

LBCI التالي
إمرأة حامل أصيبت بجروح خطيرة... ما سقط عليها من الطابق الثالث صادم!
صوّب مسدسه نحو طفل يبلغ من العمر 6 سنوات... القصة بدأت بسلة حلوى خاصة بالهالوين وهكذا انتهت!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-21

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نطلب من الإسرائيليين المقيمين في تركيا والإمارات والبحرين وماليزيا المغادرة فورًا

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-02

خلف بعد جلسة لجنة المال والموازنة: إنفاقات تظهر مخالفات دستورية وقانونية

LBCI
أخبار دولية
2023-09-30

رئيس بوركينا الإنتقالي يعلن تعديلًا جزئيًا للدستور ويقول إن الإنتخابات ليست أولوية

LBCI
امن وقضاء
2023-09-29

ثلاثون ضابطاً من المديرية العامة للأمن العام يقسمون اليمين القانونية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:04

قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!

LBCI
منوعات
10:43

مجموعة رجال ابتزوا مراهقتين جنسياً لسنوات...وهكذا كانوا يقنعانهما بتعاطي المخدرات والكحول!

LBCI
منوعات
09:56

إقالة أستاذ من منصبه... دخل الصّفّ منتحلاً شخصية "الشيطان" وما تفوّه به كان مرعباً! (صورة)

LBCI
منوعات
09:39

قرر أن يطلب كوبا من مخفوق الحليب... عندما بدأ باحتساء مشروبه اكتشف الكارثة: ما كان داخل الكوب مقرف!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-09

بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
05:55

الأردن تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان

LBCI
منوعات
2023-10-20

خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:03

كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المشاهد من داخل غزة موجعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ماذا حدث عند معبر رفح اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
14:22

علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:18

ما هي أسباب سحب الأردن لسفيرها من إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
14:17

حركة حماس تنشر فيديو لمواجهة بين مقاتليها والجيش الاسرائيلي شرقي حي الزيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

ما هي المحاور التي شهدت اشتباكات اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هجومان لجماعة الحوثي يستهدفان اسرائيل...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:12

فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"

LBCI
خبر عاجل
05:03

كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية

LBCI
خبر عاجل
07:04

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة

LBCI
منوعات
15:52

بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!

LBCI
آخر الأخبار
02:10

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا

LBCI
آخر الأخبار
15:56

مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة

LBCI
فنّ
07:16

ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟

LBCI
منوعات
06:11

قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More