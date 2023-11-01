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قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!

منوعات
2023-11-01 | 14:04
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قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!
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قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!

قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!

تحدثت شابة من فنلندا عن وقوعها في حب أخيها غير الشقيق وزواجهما، وفقاً لموقع "ذا صن".

اذ التقت ماتيلدا وسامولي لأول مرة عندما تزوج والداهما من أم ماتيلدا. وعلى الرغم من عدم وجود شرارة بينهما في البداية، حيث وصفت ماتيلدا سامولي بأنه مزعج، إلا أن ليلة واحدة من العاطفة غيرت كل شيء.

وعلى الرغم من تلقيهما تعليقات قاسية، إلا أن الثنائي لم يندم أبدًا على قرار الاستمرار بالعلاقة والزواج.

وأوضحت ماتيلدا وسامولي، أنه بعد أن وقع والديهما في الحب، تعرفا على بعضهما البعض كأخوة غير شقيقين، ولم يعتقدا أبداً أنهما سينغرمان ببعضهما البعض.

ومع ذلك، أشار الثنائي أنه بعد قضاء الليلة معًا، والتي كانت "حادثة" بالنسبة لهما، بدآ يشعران بالحب والانجذاب.

ولكن، على الرغم من محاولتهما العودة إلى ما كانا عليه من قبل، لم يتمكن الزوجان من إنكار علاقتهما، وقررا الاستسلام لمشاعرهما، واعترفا في النهاية لعائلتيهما.

وردت ماتيلدا على تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت "مثيرة للإشمئزاز": " إذا كنا أشقاء بالدم، فسيكون ذلك من المحرمات بالتأكيد، لكن وضعنا ليس كذلك".

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