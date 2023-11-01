الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عيد جميع القديسين: ما هي هذه المناسبة ولماذا يتم الاحتفال بها؟
منوعات
2023-11-01 | 15:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عيد جميع القديسين: ما هي هذه المناسبة ولماذا يتم الاحتفال بها؟
عيد جميع القديسين: ما هي هذه المناسبة ولماذا يتم الاحتفال بها؟
يحتفل المسيحيون في جميع أنحاء العالم بيوم جميع القديسين في الأول من تشرين الثاني، وهو احتفال بالقديسين المعروفين وغير المعروفين، بحسب موقع
"فوكس نيوز"
.
ويتبعه "تذكار الموتى"، الذي يتم الاحتفال به في 2 تشرين الثاني.
وبدأ الاحتفال بعيد جميع القديسين في الأول من تشرين الثاني منذ القرن الثامن.
وقال باتريك بريسكو وهو راهب دومينيكاني مقيم في واشنطن: "عيد جميع القديسين يذكر المسيحيين في كل مكان بأننا لم نخلق لهذه الحياة وحدنا؛ فمصيرنا الأبدي هو السماء. وفي المسيحية، القديس هو الشخص الذي في السماء".
وفي بعض الطوائف، القديسون "المعلنون" هم أولئك الذين تم الاعتراف بهم على أنهم بالتأكيد في السماء.
وأضاف بريسكو: "الجميع مدعوون ليكونوا قديسين. لكن في عيد جميع القديسين، نكرم هؤلاء الرجال والنساء العظماء الذين تستحق حياتهم الفاضلة التقليد. اذ إنه يوم جامع، نكرم فيه جموع السماء المجيدة كجوقة واحدة كبيرة من الخدم حول العرش. والقديسين الذين نكرمهم هم أولئك الذين سبقونا إلى السماء، والذين تميزت حياتهم بإخلاصهم ليسوع والأناجيل".
وإن مقطع الإنجيل الذي يُقرأ في الجماهير الكاثوليكية حول العالم في عيد جميع القديسين يأتي من إنجيل متى، و"يسرد الطريق إلى القداسة الذي نحن مدعوون للعيش فيه".
وقال بريسكو: "بينما نسمع التطويبات مدرجة واحدة تلو الأخرى، نسمع يسوع يعطي طريقة جديدة للحياة. والتطويبات هي قلب الأخلاق المسيحية. إنها الطريقة التي يجب أن يعيش بها المسيحيون."
وأشار أيضًا إلى أن التطويبات "ليست الطريق إلى القداسة فحسب، بل هي الطريق إلى السعادة".
وقال: "ليس علينا أن نحزن لكي نكون قديسين، فالقداسة ستجعلنا سعداء".
آخر الأخبار
منوعات
عيد
جميع
القديسين
التالي
سممت صديقها بعد ساعات من تلقيه ميراث بقيمة 30 مليون دولار... لن تصدقوا السبب!
إمرأة حامل أصيبت بجروح خطيرة... ما سقط عليها من الطابق الثالث صادم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-09
سالم زهران للـLBCI: أتمنى أن يدعو الرئيس ميقاتي الى جلسة صباح غد بحضور قائد الجيش والقادة الأمنيين وجميع الوزراء لأنه لا يجوز أن يتعاطى لبنان من "بعيد لبعيد" مع كل ما يحصل
آخر الأخبار
2023-10-09
سالم زهران للـLBCI: أتمنى أن يدعو الرئيس ميقاتي الى جلسة صباح غد بحضور قائد الجيش والقادة الأمنيين وجميع الوزراء لأنه لا يجوز أن يتعاطى لبنان من "بعيد لبعيد" مع كل ما يحصل
0
أخبار لبنان
2023-08-25
خليل: ثنائي أمل - حزب الله يريد رئيسًا قادرًا على مد اليد للجميع بعيدا من الحقد والنكد السياسي
أخبار لبنان
2023-08-25
خليل: ثنائي أمل - حزب الله يريد رئيسًا قادرًا على مد اليد للجميع بعيدا من الحقد والنكد السياسي
0
آخر الأخبار
2023-08-16
فارس سعيد للـLBCI: خطورة طرح باسيل ليست في مبدأ اللامركزية الإرادية فجميعنا نريدها ضمن إتفاق الطائف وبضمانة الدستور اللبناني وجميع اللبنانيين لكنه يتحدث عن القيام بصفقة مع حزب وإعطائه القرار الوطني لأخذ ترتيب إداري وهذا الكلام غير مقبول
آخر الأخبار
2023-08-16
فارس سعيد للـLBCI: خطورة طرح باسيل ليست في مبدأ اللامركزية الإرادية فجميعنا نريدها ضمن إتفاق الطائف وبضمانة الدستور اللبناني وجميع اللبنانيين لكنه يتحدث عن القيام بصفقة مع حزب وإعطائه القرار الوطني لأخذ ترتيب إداري وهذا الكلام غير مقبول
0
أخبار دولية
16:38
وزيرا الدفاع الاميركي والسعودي: العمل لمنع التصعيد في المنطقة
أخبار دولية
16:38
وزيرا الدفاع الاميركي والسعودي: العمل لمنع التصعيد في المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
14:04
قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!
منوعات
14:04
قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!
0
منوعات
11:49
الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما
منوعات
11:49
الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما
0
منوعات
10:43
مجموعة رجال ابتزوا مراهقتين جنسياً لسنوات...وهكذا كانوا يقنعانهما بتعاطي المخدرات والكحول!
منوعات
10:43
مجموعة رجال ابتزوا مراهقتين جنسياً لسنوات...وهكذا كانوا يقنعانهما بتعاطي المخدرات والكحول!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
0
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
0
آخر الأخبار
07:05
عبد اللهيان: إن لم يتم إيقاف الحرب بغزة فستتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل وكل داعمي جرائم الحرب مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة
آخر الأخبار
07:05
عبد اللهيان: إن لم يتم إيقاف الحرب بغزة فستتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل وكل داعمي جرائم الحرب مسؤولية خروج الوضع عن السيطرة في المنطقة
0
منوعات
15:18
عيد جميع القديسين: ما هي هذه المناسبة ولماذا يتم الاحتفال بها؟
منوعات
15:18
عيد جميع القديسين: ما هي هذه المناسبة ولماذا يتم الاحتفال بها؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
0
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
0
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
0
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج
تقارير نشرة الاخبار
14:48
قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
2
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
3
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
4
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
5
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
6
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
7
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
آخر الأخبار
02:10
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا
8
منوعات
06:11
قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)
منوعات
06:11
قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More