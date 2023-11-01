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خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)

خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)







وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة المسلح وهو يُطلق النار على الضحيتين بلاديمي ماثورين البالغ 47 عامًا، ومود تشينواي البالغ 27 عامًا، بعد مشاجرة في مجمع سكني في نيويورك، بحسب موقع



ويقال إن المشتبه به الذي لا يزال طليقاً، هو من سكان المبنى، الذي غضب بسبب الضوضاء الصادرة من شقة العائلة، فقام بطرق الباب لمواجهتهم، قبل أن يأخذ الوضع منعطفاً دموياً.



ويُظهر الفيديو المشتبه به الذي بدا هادئًا ، أما ماثورين وهو سائق حافلة مدرسية سابق ولاعب كمال أجسام، فكان يقف عند باب منزله.



وبعدها قررت زوجته الخروج لمواجهة المشتبه به. فخرج ماثورين حاملاً مقص ومتجهاً نحو المشتبه به، موجهاً المقص نحو وجهه.



فأخرج المشتبه به مسدساً ووجّهه نحو ماثورين وأطلق النار في ظهره، قبل أن يفرغ باقي الرصاصات على تشينواي الذي حاول التدخل أيضاً. تم نشر مقطع فيديو صادم يظهر فيه مشتبه به وهو يطلق النار على أب وابن زوجته داخل مبنى سكني بعد خلاف بسبب ضوضاء عالية.وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة المسلح وهو يُطلق النار على الضحيتين بلاديمي ماثورين البالغ 47 عامًا، ومود تشينواي البالغ 27 عامًا، بعد مشاجرة في مجمع سكني في نيويورك، بحسب موقع "فوكس نيوز" ويقال إن المشتبه به الذي لا يزال طليقاً، هو من سكان المبنى، الذي غضب بسبب الضوضاء الصادرة من شقة العائلة، فقام بطرق الباب لمواجهتهم، قبل أن يأخذ الوضع منعطفاً دموياً.ويُظهر الفيديو المشتبه به الذي بدا هادئًا ، أما ماثورين وهو سائق حافلة مدرسية سابق ولاعب كمال أجسام، فكان يقف عند باب منزله.وبعدها قررت زوجته الخروج لمواجهة المشتبه به. فخرج ماثورين حاملاً مقص ومتجهاً نحو المشتبه به، موجهاً المقص نحو وجهه.فأخرج المشتبه به مسدساً ووجّهه نحو ماثورين وأطلق النار في ظهره، قبل أن يفرغ باقي الرصاصات على تشينواي الذي حاول التدخل أيضاً.





















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