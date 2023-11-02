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لم تكن قادرة على ارتداء الأحذية وتواجه صعوبة بالمشي... إبنة الـ12 سنة عانت كثيرا والسبب: أصابع قدمها العملاقة! (صور)

منوعات
2023-11-02 | 03:11
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لم تكن قادرة على ارتداء الأحذية وتواجه صعوبة بالمشي... إبنة الـ12 سنة عانت كثيرا والسبب: أصابع قدمها العملاقة! (صور)
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لم تكن قادرة على ارتداء الأحذية وتواجه صعوبة بالمشي... إبنة الـ12 سنة عانت كثيرا والسبب: أصابع قدمها العملاقة! (صور)

لم تكن قادرة على ارتداء الأحذية وتواجه صعوبة بالمشي... إبنة الـ12 سنة عانت كثيرا والسبب: أصابع قدمها العملاقة! (صور)

 نشر الأطباء صوراً لرجل فتاة ولدت بإصبعين عملاقين في قدمها.

وتم تشخيص حالة الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا بأنها مصابة بالحثل الشحمي الكبير (MDL)، وهو عيب خلقي يتسبب في توسع العظام والأنسجة والأعصاب في إصبع القدم الكبير والثاني في قدمها اليمنى.

"عملقة" الفتاة التي لم يذكر اسمها جعلت من الصعب عليها المشي وارتداء الأحذية.

وتم تشخيص التشوه لدى المريضة عند ولادتها، لكنها لم تحضر زيارة متابعة للأطباء منذ ذلك الحين.

وطلب والداها، اللذان يعيشان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، المساعدة عندما تفاقم تشوه قدم ابنتهما، وفق ما نقل ذا صن.

وقال الدكتور سري أرون سيلفام، جراح العظام في المركز الطبي بجامعة كيبانجسان: "كشفت الصور الشعاعية البسيطة ونتائج التصوير بالرنين المغناطيسي عن تراكم الأنسجة الدهنية حول إصبع القدم الأول والثاني، والجوانب الوسطى والجانبية لمشط القدم الأول، وتمتد حتى القوس الأخمصي الأوسط للقدم."

وتابع: "إن MDL هو نوع غير شائع جدًا من العملقة الخلقية الموضعية، وغالبًا ما يتم إجراء الاستشارة الجراحية لأسباب تجميلية."

ولتحسين وظيفة القدم، أجرى الفريق الطبي عملية إعادة بناء ناجحة.

وبسبب هذا، تستطيع الطفل الآن ارتداء الأحذية والمشي بشكل صحيح.

وعادة ما يحدث الحثل الشحمي الكبير بشكل عشوائي وليس أمرا وراثيا.

ويمكن أن يتم تشخيصه بشكل خاطئ على أنه ورم ليفي عصبي، وهي أورام حميدة نادرة وبطيئة النمو في العصب المحيطي.
 

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