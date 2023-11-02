دعماً للقضية الفلسطينية... إطلاق صناديق من الفئران الملوّنة في سلسلة مطاعم شهيرة (فيديو)

شهدت ثلاثة فروع على الأقل تابعة لسلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز احتجاجات في المملكة المتحدة، دعماً للقضية الفلسطينية بعد قرارها بتقديم الطعام مجاناً للجنود الإسرائيليين.

وامتلأت العديد من مطاعم ماكدونالدز في المملكة المتحدة بعشرات الفئران الحية، التي أطلقها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين اتهموا عملاق الوجبات السريعة "بدعم إسرائيل".

وظهر في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مجموعة من الرجال الملثمين يدخلون مطعم ماكدونالدز في برمنغهام بإنجلترا وهم يهتفون "حرروا فلسطين" ويرمون صندوقًا من الفئران على الأرض.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق الفئران في مطاعم ماكدونالدز في المملكة المتحدة مؤخرًا.

وأظهر مقطع فيديو آخر عشرات الفئران باللون الأحمر والأخضر والأبيض، وهي ألوان العلم الفلسطيني، وهي تُلقى على المدخل المزدحم لمطعم في موقع آخر في برمنغهام.

ويأتي هذا الجدل بعد أن نشر أحد فروع ماكدونالدز في إسرائيل تأييدًا لقوات الدفاع الإسرائيلية على إنستغرام، جاء فيه أنهم سيُقدمون الطعام المجاني لـ "جميع أولئك الذين يشاركون في الحرب دفاعاً عن إسرائيل".



