القبض على امرأة أربعينية بتهمة قتل عائلة زوجها باستخدام الفطر السام... هل سممت لهم عمداً؟!

القبض على امرأة أربعينية بتهمة قتل عائلة زوجها باستخدام الفطر السام... هل سممت لهم عمداً؟!



ألقي القبض على امرأة أسترالية تدعى إيرين باترسون، وتبلغ من العمر 48 عامًا، صباح الخميس، بعد اتهامها بقتل ثلاثة أشخاص باستخدام الفطر السام.



وتعرضت المتهمة للاستجواب من قبل شرطة وونثاجي في شرق فيكتوريا، فيما يتعلق بوفاة والدي زوجها السابق، دون وجيل باترسون، وكلاهما يبلغان من العمر 70 عامًا، وعمته هيذر ويلكنسون، البالغة من العمر 66 عامًا، الذين تسمموا بالفطر الذي كانت قد وضعته في وجبة العشاء.



وقالت الشرطة إن باترسون متهمة بـ3 تهم قتل. وقد تم حبسها احتياطيًا وستمثل أمام محكمة مورويل صباح الجمعة.



ومن جهتها، أكدت المرأة أنها بريئة وأخبرت الشرطة أنها لم تسمم ضيوفها عمداً.



وأضافت أنه "ليس لديها أي سبب لإيذاء هؤلاء الأشخاص الذين أحببتهم"، مشيرةً إلى أنها "شعرت بالصدمة عندما اعتقدت أن هذا الفطر مميت".