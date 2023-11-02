الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"هل يستطيع مجفف الشعر الخاصّ أن يقتل كوفيد؟"... هذا ما طرحه بوريس جونسون على الخبراء!
منوعات
2023-11-02 | 09:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"هل يستطيع مجفف الشعر الخاصّ أن يقتل كوفيد؟"... هذا ما طرحه بوريس جونسون على الخبراء!
زعم المساعد السابق لبوريس جونسون أنه سأل خبراء الصحة في الحكومة عما إذا كان بإمكان الناس "قتل فيروس كورونا" باستخدام "مجفف شعر خاص" في أنوفهم.
وقال دومينيك كامينغز إن رئيس الوزراء السابق شارك مقطع فيديو لرجل يستخدم مثل هذا الجهاز مع كبار مستشاريه السير باتريك فالانس والسير كريس ويتي.
وأضاف أنه بعد ذلك سأل الخبراء الطبيين عن رأيهم في المقطع.
وكان كامينغز كبير مستشاري جونسون حتى غادر داونينغ ستريت في أواخر عام 2020 بعد معركة داخلية حول دوره. ومنذ ذلك الحين أصبح منتقدًا صريحًا لقيادة رئيس الوزراء السابق أثناء الاستجابة للفيروس.
وقال كامينغز في بيانه إن رئيس الوزراء السابق "لا يريدنا أن نستعدي وسائل الإعلام من خلال نشر قصص كاذبة".
وكتب أن الموظفين لم يكونوا متأكدين مما إذا كان "لم يكن هو نفسه مصدر القصص الكاذبة". وكتب: "كانت النقطة السلبية عندما قام بتوزيع مقطع فيديو لرجل يقوم بنفخ مجفف شعر خاص في أنفه لقتل كوفيد".
وقال إن جونسون شارك مقطع فيديو من يوتيوب لرجل يقوم بنفخ مجفف شعر خاص في أنفه، الذي تم حذفه منذ ذلك الحين، في مجموعة واتساب مع السير كريس، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا (CMO)، والسير باتريك، كبير المستشارين العلميين للحكومة (CSA).
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا السابق
مساعد سابق
كوفيد-19
فيروس كورونا
مجفف شعر
قتل.
التالي
باسم يوسف بضيافة بيرس مورغان في مقابلة جديدة... لقاء مطول وعميق وهذا ما جاء فيه (فيديو)
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-10-14
بعد تخطيط دام لثلاثة أشهر وقتل... مفرزة الجديدة القضائيّة تُلقي القبض على القاتلة
امن وقضاء
2023-10-14
بعد تخطيط دام لثلاثة أشهر وقتل... مفرزة الجديدة القضائيّة تُلقي القبض على القاتلة
0
أخبار دولية
2023-09-29
بوتين طلب من مساعد سابق لبريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-09-29
بوتين طلب من مساعد سابق لبريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا
0
فيروس كورونا
2023-09-17
منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19
فيروس كورونا
2023-09-17
منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19
0
أخبار دولية
2023-09-11
الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19
أخبار دولية
2023-09-11
الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:47
"ديزني" تستكمل لقاء 8,6 مليارات دولار الاستحواذ على "هولو"
منوعات
09:47
"ديزني" تستكمل لقاء 8,6 مليارات دولار الاستحواذ على "هولو"
0
منوعات
09:29
سلوك غير لائق لمضيف طيران...هذا ما فعله مع إحدى الراكبات! (فيديو)
منوعات
09:29
سلوك غير لائق لمضيف طيران...هذا ما فعله مع إحدى الراكبات! (فيديو)
0
منوعات
09:25
دفعت طفلتها بقوة وخلّصتها من الموت...ما حصل مع الأم الشجاعة مأساوي!
منوعات
09:25
دفعت طفلتها بقوة وخلّصتها من الموت...ما حصل مع الأم الشجاعة مأساوي!
0
منوعات
08:53
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
منوعات
08:53
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:54
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
09:54
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
0
آخر الأخبار
09:29
الجيش الاسرائيلي يقصف منزلاً في الحي الغربي من بلدة ميس الجبل
آخر الأخبار
09:29
الجيش الاسرائيلي يقصف منزلاً في الحي الغربي من بلدة ميس الجبل
0
آخر الأخبار
09:32
إستهداف موقع العاصي العسكري "الإسرائيلي" مقابل ميس الجبل في جنوب لبنان
آخر الأخبار
09:32
إستهداف موقع العاصي العسكري "الإسرائيلي" مقابل ميس الجبل في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
10:40
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـ LBCI
خبر عاجل
10:40
ترقبوا حلقة جديدة من برنامج سنة على الفراغ مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام 8:30 مساءً عبر شاشة الـ LBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:30
اشتباكات عنيفة بين الجيش الاسرائيلي وحماس على الجبهات الشمالية لغزة.. ماذا في آخر التطورات؟
تقارير نشرة الاخبار
07:30
اشتباكات عنيفة بين الجيش الاسرائيلي وحماس على الجبهات الشمالية لغزة.. ماذا في آخر التطورات؟
0
أخبار لبنان
07:13
مولوي: هدف تفعيل خطة الطوارئ ليس التخويف بل طمأنة الشعب
أخبار لبنان
07:13
مولوي: هدف تفعيل خطة الطوارئ ليس التخويف بل طمأنة الشعب
0
أخبار لبنان
05:48
قاووق: موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا أشرف من عروبة التطبيع
أخبار لبنان
05:48
قاووق: موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا أشرف من عروبة التطبيع
0
أخبار لبنان
05:11
العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل
أخبار لبنان
05:11
العثور على جثمانين على الحدود الجنوبية... وهذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
0
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
0
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
2
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
3
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
4
خبر عاجل
15:23
الجميل لـ سنة على الفراغ عن رفض استقبال باسيل خلال جولته: لم يطلب مني شخصياً أن نجتمع ولو طلب لكنت استقبلته على الأرجح
خبر عاجل
15:23
الجميل لـ سنة على الفراغ عن رفض استقبال باسيل خلال جولته: لم يطلب مني شخصياً أن نجتمع ولو طلب لكنت استقبلته على الأرجح
5
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
6
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:34
خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)
7
أخبار لبنان
11:00
بلاغ من محافظ بيروت إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت
أخبار لبنان
11:00
بلاغ من محافظ بيروت إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت
8
آخر الأخبار
12:38
معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش اللبناني تبحث برفقة قوات اليونيفيل الدولية عن رعاة ماشية أطلق عليهم الجيش الاسرائيلي النار أثناء رعيهم الماشية في منطقة الوزاني
آخر الأخبار
12:38
معلومات للـLBCI: وحدة من الجيش اللبناني تبحث برفقة قوات اليونيفيل الدولية عن رعاة ماشية أطلق عليهم الجيش الاسرائيلي النار أثناء رعيهم الماشية في منطقة الوزاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More