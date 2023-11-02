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"هل يستطيع مجفف الشعر الخاصّ أن يقتل كوفيد؟"... هذا ما طرحه بوريس جونسون على الخبراء!

منوعات
2023-11-02 | 09:09
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&quot;هل يستطيع مجفف الشعر الخاصّ أن يقتل كوفيد؟&quot;... هذا ما طرحه بوريس جونسون على الخبراء!
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"هل يستطيع مجفف الشعر الخاصّ أن يقتل كوفيد؟"... هذا ما طرحه بوريس جونسون على الخبراء!

زعم المساعد السابق لبوريس جونسون أنه سأل خبراء الصحة في الحكومة عما إذا كان بإمكان الناس "قتل فيروس كورونا" باستخدام "مجفف شعر خاص" في أنوفهم.
 
وقال دومينيك كامينغز إن رئيس الوزراء السابق شارك مقطع فيديو لرجل يستخدم مثل هذا الجهاز مع كبار مستشاريه السير باتريك فالانس والسير كريس ويتي.
 
وأضاف أنه بعد ذلك سأل الخبراء الطبيين عن رأيهم في المقطع.
 
وكان كامينغز كبير مستشاري جونسون حتى غادر داونينغ ستريت في أواخر عام 2020 بعد معركة داخلية حول دوره. ومنذ ذلك الحين أصبح منتقدًا صريحًا لقيادة رئيس الوزراء السابق أثناء الاستجابة للفيروس.
 
وقال كامينغز في بيانه إن رئيس الوزراء السابق "لا يريدنا أن نستعدي وسائل الإعلام من خلال نشر قصص كاذبة".
 
وكتب أن الموظفين لم يكونوا متأكدين مما إذا كان "لم يكن هو نفسه مصدر القصص الكاذبة". وكتب: "كانت النقطة السلبية عندما قام بتوزيع مقطع فيديو لرجل يقوم بنفخ مجفف شعر خاص في أنفه لقتل كوفيد".
 
وقال إن جونسون شارك مقطع فيديو من يوتيوب لرجل يقوم بنفخ مجفف شعر خاص في أنفه، الذي تم حذفه منذ ذلك الحين، في مجموعة واتساب مع السير كريس، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا (CMO)، والسير باتريك، كبير المستشارين العلميين للحكومة (CSA).
 
 

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