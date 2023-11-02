دفعت طفلتها بقوة وخلّصتها من الموت...ما حصل مع الأم الشجاعة مأساوي!

باسم يوسف بضيافة بيرس مورغان في مقابلة جديدة... لقاء مطول وعميق وهذا ما جاء فيه (فيديو)

باسم يوسف بضيافة بيرس مورغان في مقابلة جديدة... لقاء مطول وعميق وهذا ما جاء فيه (فيديو)

خلاف في مبنى سكني أدى إلى اطلاق نار على أب وابن في هذا البلد...اليكم التفاصيل! (فيديو)