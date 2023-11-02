0min

سلوك غير لائق لمضيف طيران...هذا ما فعله مع إحدى الراكبات! (فيديو)

سلوك غير لائق لمضيف طيران...هذا ما فعله مع إحدى الراكبات! (فيديو)







وتظاهر المضيف بانتشال شيء عن الأرض، وقام بتصوير اللباس الداخلي للمرأة، مع توجيه الكاميرا لأعلى، نحو ساقيها.



ولم يلاحظ المضيف الذي يعمل على متن طائرة مكسيكية أن راكبًا آخر قام بتصوير فعلته.



ويُذكر أن المرأة التي تم تصويرها من قبل المضيف، لم تكن الاولى، بحسب الراكب الذي صوّره.



وأصدرت شركة طيران إيرومكسيكو بياناً قالت فيه إنها ستحقق في القضية بعد أن انتشر فيديو المضيف، مؤكدة أنها ترفض أي نوع من التحرش الجنسي. استخدم مضيف طيران هاتفه لتصوير تنورة امرأة أثناء صعودها على متن الطائرة، وفق موقع "ذا صن" وتظاهر المضيف بانتشال شيء عن الأرض، وقام بتصوير اللباس الداخلي للمرأة، مع توجيه الكاميرا لأعلى، نحو ساقيها.ولم يلاحظ المضيف الذي يعمل على متن طائرة مكسيكية أن راكبًا آخر قام بتصوير فعلته.ويُذكر أن المرأة التي تم تصويرها من قبل المضيف، لم تكن الاولى، بحسب الراكب الذي صوّره.وأصدرت شركة طيران إيرومكسيكو بياناً قالت فيه إنها ستحقق في القضية بعد أن انتشر فيديو المضيف، مؤكدة أنها ترفض أي نوع من التحرش الجنسي.