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في قرية فرنسية يفوق فيها عدد الذئاب عدد البشر...هكذا تعيش سيدة ستينية بمفردها!
منوعات
2023-11-02 | 10:46
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في قرية فرنسية يفوق فيها عدد الذئاب عدد البشر...هكذا تعيش سيدة ستينية بمفردها!
في قرية فرنسية يفوق فيها عدد الذئاب عدد البشر...هكذا تعيش سيدة ستينية بمفردها!
جوزيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاماً تعيش بمفردها في مكان يُطلق عليه اسم "وسط اللا مكان"، وهي قرية فرنسية اسمها روشفورشات، يفوق فيها عدد الذئاب عدد البشر.
وتعتبر روشفورتشات، وهي أصغر بلدية من بين 35000 بلدية في البلاد، موطنًا لمقيم واحد فقط على مدار السنة، وفق موقع
"ذا صن"
.
والقرية بأكملها مكونة من أنقاض قلعة وكنيسة قديمة ومقبرة وهاتف لا يعمل وثلاثة مباني.
وتشغل جوزيت أحد هذه المباني، والتي تعتبر هذه الجنة المنعزلة موطنها منذ عام 2005.
وتفضل السيدة الهادئة عدم الكشف عن هويتها إلى حد كبير، وتعيش إلى حد كبير خارج نطاق الشبكة في منزلها عند سفوح جبال الألب.
وقامت جوزيت بتركيب الألواح الشمسية الخاصة بها، وتقول إنها لا تبحث عن الرفاهية. وتفاخرت بأن أسلوب حياتها السلمي "يثير حسد الناس".
ولدى السيدة المتقاعدة كلب موثوق به ليحافظ على صحبتها. وفي معظم الأسابيع تسافر مسافة 6 كيلومترات إلى أرقى قرية لجمع البقالة.
وتأتي عائلتها اليها للزيارة من وقت لآخر، ويذهبون معًا لصيد الخنازير البرية.
ويوجد في روشفورشات أيضًا عدد قليل من أصحاب المنازل الثانية الذين يأتون لفترات قصيرة.
ومن المحتمل جدًا أن تتغير مدينة روشفورتشات قريبًا لأنها تشهد طفرة ديمغرافية هائلة.
ومن المقرر أن يتضاعف عدد سكانها ثلاث مرات، حيث يخطط اثنان من السكان الجدد المغامرين للانتقال إليها.
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