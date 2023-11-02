صرخت طلبًا للمساعدة... امرأة تتعرض للركل والضرب في القطار على يد مراهقتين عنصريتين وهذا ما حدث!

صرخت طلبًا للمساعدة... امرأة تتعرض للركل والضرب في القطار على يد مراهقتين عنصريتين وهذا ما حدث!



ألقت الشرطة البريطانية القبض على فتاتين، تبلغان من العمر 14 عاماً، على خلفية ارتكابهما اعتداءات عنصرية جسيمة بحق امرأة يوم الأحد.



وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة وهي تصرخ طلبا للمساعدة خلال هجوم عنصري عليها في حادث وقع في القطار على خط إليزابيث لاين، وفقاً لصحيفة "ذا صن".



وألقي القبض على الفتاتين بعد أن أظهر مقطع فيديو امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا وهي تصرخ بيأس "ساعدوني" بينما تتعرض للضرب المتكرر على يديهما.



وتعرضت المرأة للركل والضرب وتم جرها على أرضية عربة القطار أثناء الواقعة، لتتمكن فيما بعد من الفرار من القطار. لكنها نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباتها.



وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية: "تم القبض على فتاتين تبلغان من العمر 14 عامًا فيما يتعلق باعتداء عنصري على خط إليزابيث"، مضيفاً: "إنهم حاليا في حجز الشرطة."