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كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)
منوعات
2023-11-02 | 12:47
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كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)
تعرّض رجل لجريمة قتل مروعة أثناء التجول مع ابنته الصغيرة في شوارع كولومبيا احتفالاً بعيد "الهالوين"، حيث كانا يجمعان الحلوى ضمن لعبة "خدعة أو حلوى" ليل الثلاثاء.
وفي مقطع فيديو صادم، شوهد يفرسون غونزاليس، 29 عاما، وهو يعبر الشارع مع طفلته البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعد أن جمعا الحلوى من المتاجر المجاورة بينما كان المسلح يتبعه عن كثب.
وبعد لحظات، اقترب المهاجم من خلف الرجل وأطلق النار عليه في رأسه، ما أدّى إلى اصطدام غونزاليس برصيف الشارع. وأطلق المجرم عليه النار للمرة الثانية وأصابه في صدره وسط مجموعة من الشاهدين.
وبدوره، لاذ المشتبه به بالفرار فوراً بعد الجريمة على متن دراجة نارية.
ووثق الفيديو نظرات الفتاة الصغيرة الخائفة بعد رؤية والدها على الأرض، قبل أن تُبعدها والدتها بعيداً عن مسرح الجريمة.
وحاولت السلطات الكولومبية نقل غونزاليس إلى مستشفى ماريو يانغواز، حيث أعلن الأطباء وفاته.
وقال متحدث باسم شرطة سواتشا إنه تم تشكيل وحدة خاصة للتحقيق في جريمة القتل.
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