أحدث نزيفاً في دماغه وعموده الفقري... أب يُدان بقتل ابنه الصغير بطريقة مروّعة!

أحدث نزيفاً في دماغه وعموده الفقري... أب يُدان بقتل ابنه الصغير بطريقة مروّعة!



أقدم أب على قتل ابنه، البالغ من العمر 4 أشهر، بطريقة مروّعة أدّت إلى العديد من الإصابات "الكارثية" بما في ذلك نزيف في دماغه وعموده الفقري.



وفي التفاصيل، كشفت المحكمة أن الطفل قد توفى جراء تعرضه للاهتزاز بقوة على يد والده ريس كيلي، البالغ من العمر 31 عاماً، الذي اعترف بدوره بالقتل غير العمد، مدعيا أنه هز ابنه "بلطف" ولمدة ثوان قليلة فقط، لكنه أدين بالجريمة.



ومن جهتها، كشفت جورجيا رايت، والدة الطفل، البالغة من العمر 23 عامًا، للمحكمة إنها لم تكن لتترك ابنها بمفرده مع والده لو كانت تعتقد أنه يمكن أن يؤذيه"، واصفةً إياه بالـ"وحش".



وقال أحد الخبراء لهيئة المحلفين إن خطورة الإصابات كانت من النوع الذي يتعرض له عادةً الأشخاص المتورطين في حوادث السقوط من عدة طوابق، أو حوادث السيارات. وخلص عدد من خبراء الطب الشرعي إلى أن إصابات الطفل تكشف أنه تعرض للهز بقوة.