الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أحدث نزيفاً في دماغه وعموده الفقري... أب يُدان بقتل ابنه الصغير بطريقة مروّعة!
منوعات
2023-11-03 | 07:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أحدث نزيفاً في دماغه وعموده الفقري... أب يُدان بقتل ابنه الصغير بطريقة مروّعة!
أحدث نزيفاً في دماغه وعموده الفقري... أب يُدان بقتل ابنه الصغير بطريقة مروّعة!
أقدم أب على قتل ابنه، البالغ من العمر 4 أشهر، بطريقة مروّعة أدّت إلى العديد من الإصابات "الكارثية" بما في ذلك نزيف في دماغه وعموده الفقري.
وفي التفاصيل، كشفت المحكمة أن الطفل قد توفى جراء تعرضه للاهتزاز بقوة على يد والده ريس كيلي، البالغ من العمر 31 عاماً، الذي اعترف بدوره بالقتل غير العمد، مدعيا أنه هز ابنه "بلطف" ولمدة ثوان قليلة فقط، لكنه أدين بالجريمة.
ومن جهتها، كشفت جورجيا رايت، والدة الطفل، البالغة من العمر 23 عامًا، للمحكمة إنها لم تكن لتترك ابنها بمفرده مع والده لو كانت تعتقد أنه يمكن أن يؤذيه"، واصفةً إياه بالـ"وحش".
وقال أحد الخبراء لهيئة المحلفين إن خطورة الإصابات كانت من النوع الذي يتعرض له عادةً الأشخاص المتورطين في حوادث السقوط من عدة طوابق، أو حوادث السيارات. وخلص عدد من خبراء الطب الشرعي إلى أن إصابات الطفل تكشف أنه تعرض للهز بقوة.
آخر الأخبار
منوعات
نزيفاً
دماغه
وعموده
الفقري
يُدان
الصغير
بطريقة
مروّعة
التالي
بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!
تعرفوا على "بريدي"...أكبر كلب "بودل" في العالم! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
12:47
كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)
منوعات
12:47
كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-25
سقط من شرفة الفندق... ابن الـ18 عاماً يلقى مصرعه بطريقة مروّعة!
منوعات
2023-10-25
سقط من شرفة الفندق... ابن الـ18 عاماً يلقى مصرعه بطريقة مروّعة!
0
منوعات
2023-09-25
خلال مهرجان لركض الثيران... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة: الجاني ثور؟!
منوعات
2023-09-25
خلال مهرجان لركض الثيران... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة: الجاني ثور؟!
0
منوعات
2023-09-22
أفقدته القدرة على العيش بطريقة طبيعية... رجل يتعرض للدغة عنكبوت "مروّعة" وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-22
أفقدته القدرة على العيش بطريقة طبيعية... رجل يتعرض للدغة عنكبوت "مروّعة" وهذا ما حصل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:44
وُجدت ميتة في سريرها بعد أن أخذت هذا الدواء...اليكم ما حصل مع الشابة العشرينية!
منوعات
08:44
وُجدت ميتة في سريرها بعد أن أخذت هذا الدواء...اليكم ما حصل مع الشابة العشرينية!
0
منوعات
08:30
إبن الـ17 عاماً فقد إحدى عينيه في حادث مروّع... ما علاقة الألعاب النارية؟! (صور)
منوعات
08:30
إبن الـ17 عاماً فقد إحدى عينيه في حادث مروّع... ما علاقة الألعاب النارية؟! (صور)
0
منوعات
08:00
بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!
منوعات
08:00
بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!
0
منوعات
07:12
تعرفوا على "بريدي"...أكبر كلب "بودل" في العالم! (فيديو)
منوعات
07:12
تعرفوا على "بريدي"...أكبر كلب "بودل" في العالم! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:26
نصرالله: عملية الأقصى كانت لها نتائج استراتيجية ستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان
آخر الأخبار
09:26
نصرالله: عملية الأقصى كانت لها نتائج استراتيجية ستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان
0
رياضة
2023-11-01
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
رياضة
2023-11-01
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
0
خبر عاجل
2023-11-01
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
خبر عاجل
2023-11-01
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
0
فنّ
2023-10-21
رسالة من أطفال غزة الى العالم بصوت زياد برجي: فكّروا فينا
فنّ
2023-10-21
رسالة من أطفال غزة الى العالم بصوت زياد برجي: فكّروا فينا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:03
بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس
أخبار دولية
09:03
بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
بلينكن في تل أبيب... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:32
بلينكن في تل أبيب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
07:54
كتائب القسام باغتت قوى صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا
أخبار دولية
07:54
كتائب القسام باغتت قوى صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:41
ترقّب لكلمة نصرالله... وهكذا بدا مشهد الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:41
ترقّب لكلمة نصرالله... وهكذا بدا مشهد الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
0
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
اللايكرز يحسم دربي لوس انجلس بعد مباراة مثيرة لم تحسم الا بالوقت الاضافي
تقارير نشرة الاخبار
14:53
اللايكرز يحسم دربي لوس انجلس بعد مباراة مثيرة لم تحسم الا بالوقت الاضافي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
مفاجأة كبيرة مع خروج مبكر لنادي البايرن امام فريق متواضع جدا من الدور الثاني لكأس المانيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:51
مفاجأة كبيرة مع خروج مبكر لنادي البايرن امام فريق متواضع جدا من الدور الثاني لكأس المانيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية
خبر عاجل
11:28
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش تقصف في هذه الأثناء أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية
2
خبر عاجل
15:23
جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً
خبر عاجل
15:23
جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً
3
آخر الأخبار
15:25
جعجع لـ"سنة على الفراغ": تسلحنا سابقا لأن الدولة "فرطت" وأنا كنت طالب طب و"بالي بدرسي" ولكن حملت سلاح والدي لأدافع عن بلدي
آخر الأخبار
15:25
جعجع لـ"سنة على الفراغ": تسلحنا سابقا لأن الدولة "فرطت" وأنا كنت طالب طب و"بالي بدرسي" ولكن حملت سلاح والدي لأدافع عن بلدي
4
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
5
آخر الأخبار
16:01
جعجع لـ"سنة على الفراغ": "يا ريت السيد نصرالله بينسحب من الجنوب ويسلّمه للجيش" بدلا من أن يلقي كلمته غداً وأفلامه الدعائية "ما كان وقتها"
آخر الأخبار
16:01
جعجع لـ"سنة على الفراغ": "يا ريت السيد نصرالله بينسحب من الجنوب ويسلّمه للجيش" بدلا من أن يلقي كلمته غداً وأفلامه الدعائية "ما كان وقتها"
6
خبر عاجل
09:53
اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي
خبر عاجل
09:53
اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في محيط الضهيرة وموقع بركة ريشا الاسرائيلي
7
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قبل ظهور السيّد كما بعده؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قبل ظهور السيّد كما بعده؟
8
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More