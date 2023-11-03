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بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!

منوعات
2023-11-03 | 08:00
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بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!
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بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!

بطريقة مرعبة... مراهقة تسرق طفلاً حديث الولادة والسبب صادم!

اختطفت فتاة مراهقة طفلًا حديث الولادة من المستشفى في البرازيل عن طريق وضعه في حقيبة من القماش الخشن بينما كان والداه نائمين. 

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "ذا صن" أن كوان مالاكياس، البالغة من العمر 19 عامًا، أقدمت على سرقة طفل يدعى "رافي"، يبلغ من العمر يومًا واحدًا، من مستشفى في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وخطف المولود الجديد من مستشفى أميليا بواركي دي هولاندا البلدي للولادة في حوالي الساعة الثانية صباحًا بينما كانت والدته نيفيا رابيلو نائمة.

وورد أن مالاكياس انتزعت كونيا من سرير المستشفى قبل أن تضعه في حقيبة كبيرة الحجم وتعود إلى منزلها على بعد خمسة أميال في حي مورو دو بوريل.

وقال مسؤولو المستشفى إن المراهقة دخلت على الأرجح إلى أراضي المنشأة عن طريق التسلق عبر الشرفة، قبل أن تتسلل إلى طابق الغرفة الثالثة.

وأظهرت لقطات مرعبة مالاكياس وهي تسير في المستشفى مع الطفل في حقيبتها قبل أن تختفي من المدخل الأمامي دون أن يتم رصدها. 

وسرعان ما أعاد رجال الشرطة الطفل إلى المستشفى وأعادوه إلى والديه، عند عثورهم على مالاكياس.

وذكرت جي 1 وجلوبو نيوز أن مالاكياس، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، كانت متورطة في علاقة غير مستقرة مع رجل متزوج لمدة خمس سنوات. وزعمت أنها كانت حاملاً في ذلك الوقت.

كما أخبرت الشرطة أن الطفل حديث الولادة هو طفلها عندما تم اعتقالها.
 

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