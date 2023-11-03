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وُجدت ميتة في سريرها بعد أن أخذت هذا الدواء...اليكم ما حصل مع الشابة العشرينية!

وُجدت ميتة في سريرها بعد أن أخذت هذا الدواء...اليكم ما حصل مع الشابة العشرينية!







وكانت موظفة الاستقبال في عيادة الأسنان، تعاني من القلق والاكتئاب مما أدى إلى وفاتها، حسبما جاء في التحقيق.



وقالت والدتها آمي: "كانت كلوي مدخنة سابقة ومدخنة للسجائر الإلكترونية. وكانت تعاني من سعال شديد في الأسبوع الذي سبق وفاتها. لقد صارحتني بأنها كانت تشعر أن قلبها كان يرفرف، لكنها لم تتمكن من إخبار طبيبها العام. وكانت زرقاء وباردة عندما استيقظت".



ووجد علماء السموم بعد الوفاة وجود أدوية لعلاج القلق والأرق في نظام الشابة. وأظهر تشريح جثتها أن سبب الوفاة هو تسمم زوبيكلون، مع الأدوية الأخرى كعوامل مساهمة.



وقال طبيب كلوي إنها كانت تأخذ مضادات الاكتئاب في الماضي، لكنها كانت تكافح من أجل النوم وكانت قلقة بشأن فقدان وظيفتها بسبب قلة النوم.



ونتيجة لذلك، وصف لها أدوية مضادة للقلق وأقراص منومة، ونبهها باستخدام الأقراص المنومة باعتدال لأنها تسبب الإدمان.



وكانت قد أحيلت كلوي سابقاً إلى فريق الصحة العقلية المحلي بعد أن اعترفت أن لديها بعض الأفكار الانتحارية. عثرت والدة على ابنتها الشابة البالغة من العمر 21 عاماً ميتة، بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء الموصوف لها في المملكة المتحدة، بحسب موقع "ذا صن" وكانت موظفة الاستقبال في عيادة الأسنان، تعاني من القلق والاكتئاب مما أدى إلى وفاتها، حسبما جاء في التحقيق.وقالت والدتها آمي: "كانت كلوي مدخنة سابقة ومدخنة للسجائر الإلكترونية. وكانت تعاني من سعال شديد في الأسبوع الذي سبق وفاتها. لقد صارحتني بأنها كانت تشعر أن قلبها كان يرفرف، لكنها لم تتمكن من إخبار طبيبها العام. وكانت زرقاء وباردة عندما استيقظت".ووجد علماء السموم بعد الوفاة وجود أدوية لعلاج القلق والأرق في نظام الشابة. وأظهر تشريح جثتها أن سبب الوفاة هو تسمم زوبيكلون، مع الأدوية الأخرى كعوامل مساهمة.وقال طبيب كلوي إنها كانت تأخذ مضادات الاكتئاب في الماضي، لكنها كانت تكافح من أجل النوم وكانت قلقة بشأن فقدان وظيفتها بسبب قلة النوم.ونتيجة لذلك، وصف لها أدوية مضادة للقلق وأقراص منومة، ونبهها باستخدام الأقراص المنومة باعتدال لأنها تسبب الإدمان.وكانت قد أحيلت كلوي سابقاً إلى فريق الصحة العقلية المحلي بعد أن اعترفت أن لديها بعض الأفكار الانتحارية.