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ملثّم فجّر ثلاث سيارات وأشعل النار في أحد المنازل...ما هي دوافع هذه الجريمة؟

ملثّم فجّر ثلاث سيارات وأشعل النار في أحد المنازل...ما هي دوافع هذه الجريمة؟







وذلك بعد أن سكب سائلًا قابلاً للاشتعال على السيارات المركونة خارج المنزل في الولايات المتحدة، بحسب موقع



واشتعلت النيران في بنطاله أثناء فراره سيرًا على الأقدام.



وكانت والدة صاحب المنزل، المدعو فاز رزاق تصلي عندما سمعت صوت انفجار، وركضت لتحذير ابنها، قبل أن يشتعل المنزل بالكامل، ويصبح غير صالح للسكن.



ولا يعرف فاز من من الممكن أن يكون قد ارتكب هذا الفعل. وقال: "أكثر ما يزعجني هو أنني أريد أن أعرف لماذا فعل ذلك. في نظري، كان هذا حريقًا متعمدًا بقصد التسبب في الأذى. لقد عرضني وعائلتي للخطر. يمكن استبدال الأشياء، لكن إذا لم أكن في المنزل، لا أعرف ماذا كان سيحدث لوالدي". أظهرت لقطات مروعة اللحظة التي قام فيها ملثم بتفجير سيارات رجل، قبل أن يشعل النار في منزله في هجوم غامض.وذلك بعد أن سكب سائلًا قابلاً للاشتعال على السيارات المركونة خارج المنزل في الولايات المتحدة، بحسب موقع "ذا صن" واشتعلت النيران في بنطاله أثناء فراره سيرًا على الأقدام.وكانت والدة صاحب المنزل، المدعو فاز رزاق تصلي عندما سمعت صوت انفجار، وركضت لتحذير ابنها، قبل أن يشتعل المنزل بالكامل، ويصبح غير صالح للسكن.ولا يعرف فاز من من الممكن أن يكون قد ارتكب هذا الفعل. وقال: "أكثر ما يزعجني هو أنني أريد أن أعرف لماذا فعل ذلك. في نظري، كان هذا حريقًا متعمدًا بقصد التسبب في الأذى. لقد عرضني وعائلتي للخطر. يمكن استبدال الأشياء، لكن إذا لم أكن في المنزل، لا أعرف ماذا كان سيحدث لوالدي".