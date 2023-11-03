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دخل سائق التوصيلات الى منزلها خلال نومها في سريرها....ارتكب جريمته المرعبة ثم اعتذر!

دخل سائق التوصيلات الى منزلها خلال نومها في سريرها....ارتكب جريمته المرعبة ثم اعتذر!











وكانت الشابة قد طلبت الطعام من تطبيق شركة التوصيل بعد قضاء ليلة في الخارج، لكنها ألغت الطلب لاحقاً.



ومع ذلك، ذهب فؤاد حداد البالغ 31 عاماً إلى منزلها لتحصيل المبلغ، ودخل إلى غرفتها، واغتصبها.



ويُذكر أنه حاول الاعتذار من الشابة قبل خروجه من المنزل، لكنها رفضت وطردته بالقوة.



ونفى حداد، من المملكة المتحدة، في البداية ارتكاب أي مخالفات. لكنه اعترف لاحقًا بالاعتداء الجنسي والتعدي على ممتلكات الغير.



وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر. اعتدى سائق شركة توصيلات جنسياً على زبونة كانت نائمة في غرفتها بعد أن كان بابها الأمامي مفتوحاً، بحسب موقع "ذا صن" وكانت الشابة قد طلبت الطعام من تطبيق شركة التوصيل بعد قضاء ليلة في الخارج، لكنها ألغت الطلب لاحقاً.ومع ذلك، ذهب فؤاد حداد البالغ 31 عاماً إلى منزلها لتحصيل المبلغ، ودخل إلى غرفتها، واغتصبها.ويُذكر أنه حاول الاعتذار من الشابة قبل خروجه من المنزل، لكنها رفضت وطردته بالقوة.ونفى حداد، من المملكة المتحدة، في البداية ارتكاب أي مخالفات. لكنه اعترف لاحقًا بالاعتداء الجنسي والتعدي على ممتلكات الغير.وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر.