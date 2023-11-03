الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في حفل عمادة طفله... تعرّض للضرب المبرح من رجل آخر بسبب "الكحول"!
منوعات
2023-11-03 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في حفل عمادة طفله... تعرّض للضرب المبرح من رجل آخر بسبب "الكحول"!
استمعت محكمة في بريطانيا لإفادة رجل تعرض للضرب وفقد وعيه وأُصيب بكسرٍ في فكه، بعدما تشاجر مع رجل آخر في حفل عمادة.
وشوهد كارل غراي، 33 عامًا، وهو يعارك "الضحية" خارج نادي Caerleon RFC في ويلز في 7 آب. وقد أصيب رواد الحفلة بالرعب بعد أن لكمه مرارًا وتكرارًا في وجهه في نادي الرغبي.
واضطر الشباب الذين كانوا يمارسون الرياضة في مكان قريب إلى التدخل لوقف الهجوم. وقد أصيب المُجني عليه بجروح بالغة لدرجة أنه لم يتمكن من تناول الأطعمة الصلبة لمدة ثلاثة أشهر بعد الحادث.
وأفيد أن الضحية وغراي كانا "في حالة سكر شديد" وقت القتال. واستمعت المحكمة إلى كيفية تبادل اللكمات قبل أن يسقط الضحية على الأرض.
وأوضح المدعي العام أن الضحية تمكن من الوقوف، لكن غراي "اندفع" نحوه وأوقعه أرضًا مرة أخرى. ثم صعد المدعى عليه فوق ضحيته وضرب رأس الرجل عدة مرات بينما كان واعياً على الأرض.
وكان غراي، من منطقة سيزار كريسنت، في كيرليون، قد اعترف سابقًا بالتسبب في أذى جسدي خطير عندما مثل أمام المحكمة لإصدار الحكم.
وقال القاضي سيمون ميلز لغراي إنه "ألحق العار" في حفل للأطفال بسبب "سلوكه المروع". وأشار إلى أن التقرير السابق للنطق بالحكم ذكر إسراف غراي في شرب الخمر وعدم وعيه بالمشكلة وعواقبها.
وقال القاضي ميلز إنه يعتقد أن غراي شعر بالندم. وبعد قراءة تقرير ما قبل الحكم عليه، قرر القاضي ميلز تعليق حكم السجن الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة 18 شهرًا.
وحُكم على غراي بالسجن لمدة 22 شهرًا مع وقف التنفيذ.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
حفل عمادة
طفل
ضرب
محكمة
رجل
إصابة
إسراف
شرب الكحول
بريطانيا.
التالي
وفاة رائد الفضاء الأميركي توماس ماتينغلي عن 87 عاماً
كان يجمع الحلوى في نزهة "هالوين"... رجل يلقى حتفه على الطريق أمام ابنته الصغيرة بطريقة صادمة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-23
تحرّشت برضيعة ثم أرسلت الصور لرجل... القبض على مربية بالجرم المشهود: هذا ما قامت به مع الطفلة!
منوعات
2023-10-23
تحرّشت برضيعة ثم أرسلت الصور لرجل... القبض على مربية بالجرم المشهود: هذا ما قامت به مع الطفلة!
0
أخبار لبنان
2023-10-14
فرانس برس تدعو الى فتح تحقيق بعد إصابة صحافييها بضربة صاروخية في لبنان
أخبار لبنان
2023-10-14
فرانس برس تدعو الى فتح تحقيق بعد إصابة صحافييها بضربة صاروخية في لبنان
0
أخبار دولية
2023-10-14
يونيسيف: مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 خلال أسبوع
أخبار دولية
2023-10-14
يونيسيف: مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 خلال أسبوع
0
منوعات
2023-10-01
بعد أن قتلت طفلها وطبخته...المحكمة المصرية تبرىء المتهمة لهذا السبب!
منوعات
2023-10-01
بعد أن قتلت طفلها وطبخته...المحكمة المصرية تبرىء المتهمة لهذا السبب!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:46
عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!
منوعات
11:46
عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!
0
منوعات
11:34
طفل صغير اتصل بالطوارئ وأقفل الخط... ما حصل بعد ذلك صدم الوالدة والشرطيّ! (فيديو)
منوعات
11:34
طفل صغير اتصل بالطوارئ وأقفل الخط... ما حصل بعد ذلك صدم الوالدة والشرطيّ! (فيديو)
0
منوعات
11:22
دخل سائق التوصيلات الى منزلها خلال نومها في سريرها....ارتكب جريمته المرعبة ثم اعتذر!
منوعات
11:22
دخل سائق التوصيلات الى منزلها خلال نومها في سريرها....ارتكب جريمته المرعبة ثم اعتذر!
0
منوعات
11:01
ملثّم فجّر ثلاث سيارات وأشعل النار في أحد المنازل...ما هي دوافع هذه الجريمة؟
منوعات
11:01
ملثّم فجّر ثلاث سيارات وأشعل النار في أحد المنازل...ما هي دوافع هذه الجريمة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-31
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
منوعات
2023-10-31
بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!
0
فنّ
2023-11-01
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
2023-11-01
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
0
أخبار دولية
09:03
بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس
أخبار دولية
09:03
بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:03
بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس
أخبار دولية
09:03
بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
بلينكن في تل أبيب... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:32
بلينكن في تل أبيب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
07:54
كتائب القسام باغتت قوى صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا
أخبار دولية
07:54
كتائب القسام باغتت قوى صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:41
ترقّب لكلمة نصرالله... وهكذا بدا مشهد الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
07:41
ترقّب لكلمة نصرالله... وهكذا بدا مشهد الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
تقارير نشرة الاخبار
16:43
الغموض يحيط بموقع قائد الجيش بعد إحالة العماد جوزيف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل
0
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
15:37
جعجع لـ"سنة على الفراغ": إذا أدخلنا الحزب في الحرب سيكون قد ارتكب جريمة كبرى... وعلى الحكومة تطبيق القرار 1701
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
اللايكرز يحسم دربي لوس انجلس بعد مباراة مثيرة لم تحسم الا بالوقت الاضافي
تقارير نشرة الاخبار
14:53
اللايكرز يحسم دربي لوس انجلس بعد مباراة مثيرة لم تحسم الا بالوقت الاضافي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
مفاجأة كبيرة مع خروج مبكر لنادي البايرن امام فريق متواضع جدا من الدور الثاني لكأس المانيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:51
مفاجأة كبيرة مع خروج مبكر لنادي البايرن امام فريق متواضع جدا من الدور الثاني لكأس المانيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لسان حال أبناء اقليم الخروب: "بيوتنا مفتوحة لابناء الجنوب"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:52
نتنياهو ردا على نصرالله: أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله وأنصح أعداءنا في الشمال بألا يجربونا
خبر عاجل
10:52
نتنياهو ردا على نصرالله: أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله وأنصح أعداءنا في الشمال بألا يجربونا
2
آخر الأخبار
11:17
الجزيرة: عشرات بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بوابة مجمع الشفاء
آخر الأخبار
11:17
الجزيرة: عشرات بين شهيد وجريح في القصف الإسرائيلي الذي استهدف بوابة مجمع الشفاء
3
خبر عاجل
15:23
جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً
خبر عاجل
15:23
جعجع لـ سنة على الفراغ: الحرب يجب الا تقع وإذا أدخلنا في الحرب فان حزب الله سيكون قد ارتكب جريمة كبرى وموقفنا الإنساني من المواطنين الشيعة أمر وموقفنا السياسي من الحزب أمر مختلف كلياً
4
خبر عاجل
10:16
نصرالله: وصلتنا رسائل بأن أميركا ستقصف إيران إذا واصلنا عملياتنا في الجنوب ولكن التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين لا يجدي نفعًا واساطيلكم لم ولن تخفنا وأعددنا لها عدّتها
خبر عاجل
10:16
نصرالله: وصلتنا رسائل بأن أميركا ستقصف إيران إذا واصلنا عملياتنا في الجنوب ولكن التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين لا يجدي نفعًا واساطيلكم لم ولن تخفنا وأعددنا لها عدّتها
5
آخر الأخبار
15:25
جعجع لـ"سنة على الفراغ": تسلحنا سابقا لأن الدولة "فرطت" وأنا كنت طالب طب و"بالي بدرسي" ولكن حملت سلاح والدي لأدافع عن بلدي
آخر الأخبار
15:25
جعجع لـ"سنة على الفراغ": تسلحنا سابقا لأن الدولة "فرطت" وأنا كنت طالب طب و"بالي بدرسي" ولكن حملت سلاح والدي لأدافع عن بلدي
6
خبر عاجل
11:42
البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول الإستفادة من الصراع الدائر في غزة ونحن لا نريد ان يمتد الصراع الى لبنان
خبر عاجل
11:42
البيت الأبيض: على حزب الله ألا يحاول الإستفادة من الصراع الدائر في غزة ونحن لا نريد ان يمتد الصراع الى لبنان
7
خبر عاجل
10:18
نصرالله: ما يتحكم بجبهتنا أمران الأول هو مسار تطور الاحداث في غزة والثاني هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان وهنا احذره من التمادي الذي طال بعض المدنيين وهذا سيعيدنا الى المدني مقابل مدني وكل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
خبر عاجل
10:18
نصرالله: ما يتحكم بجبهتنا أمران الأول هو مسار تطور الاحداث في غزة والثاني هو سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان وهنا احذره من التمادي الذي طال بعض المدنيين وهذا سيعيدنا الى المدني مقابل مدني وكل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة
8
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
امن وقضاء
12:48
حزب الله: هاجمنا 19 موقعاً في نفس الوقت بإسرائيل على طول الحدود مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More