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طفل صغير اتصل بالطوارئ وأقفل الخط... ما حصل بعد ذلك صدم الوالدة والشرطيّ! (فيديو)

منوعات
2023-11-03 | 11:34
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طفل صغير اتصل بالطوارئ وأقفل الخط... ما حصل بعد ذلك صدم الوالدة والشرطيّ! (فيديو)
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طفل صغير اتصل بالطوارئ وأقفل الخط... ما حصل بعد ذلك صدم الوالدة والشرطيّ! (فيديو)

طفل صغير اتصل بالطوارئ وأقفل الخط... ما حصل بعد ذلك صدم الوالدة والشرطيّ! (فيديو)

تم إرسال نائب مكتب عمدة فلوريدا إلى أحد المنازل بعد الرد على مكالمة قُطعت قبل حصول أي محادثة، فقط للعثور على سبب رائع للتنبيه.

وعندما وصل نائب مقاطعة هيلزبورو سكوت براخت إلى منزل ريفرفيو بولاية فلوريدا، علم أن مكالمة الطوارئ جاءت من صبي صغير "أراد أن يعانقه"، حسبما ذكرت قناة WFLA-TV.

والتقطت لقطات جرس الباب اللحظة التي طرق فيها براخت الباب الأمامي للرد على ما اعتقد أنه قد يكون حالة طارئة.

وأتت امرأة من جانب العقار وتحيّي براشت، لكن من الواضح أنها كانت في حيرة من أمرها بشأن سبب وجوده في المكان، وف قما نقل موقع نيويورك بوست.

"هل هذا منزلك؟" سأل براخت المرأة فأجابت بنعم، "كل شيء على ما يرام؟ لقد تلقينا مكالمة طارئة."

وتم تقديم الفيديو سريعًا قليلاً عندما تفتح الأم بابها وتطلب من ابنها أن يأتي ويتحدث إلى الضابط ويحضر هاتفه.

وقالت الأم للضابط باعتذار: "لأكون صادقة، فهو لا يعرف حتى ما هو رقم الطوارئ".

وسألت الأم طفلها: "هل اتصلت بالشرطة؟"

فأجاب الطفل: "حسناً، أردت أن أعانقه!"، قبل أن يندفع بلطف إلى براخت.

وأخذت الأم هاتف الطفل وبحثت في الجهاز الخلوي لتكتشف أن الصبي الصغير اتصل بالفعل بالطوارئ، وأظهرت لبراخت سجل مكالماته.

وقال الصبي لبراخت: "أعرف رقم هاتفك، إنه 911".

وحول براخت هذه اللحظة الرائعة إلى درس تعليمي حيث أطلع الصبي على خطورة استخدام هذا الرقم في حالات الطوارئ.

"نعم، ولكن هل تعرف ما هو المقصود بـ [911]؟ وأوضح براخت: "إذا كنت في مشكلة، أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، أو إذا كان هناك شخص تعرفه حولك ويواجه مشكلة ويحتاج إلى المساعدة".

وأضاف: "من المهم جدًا أن تكون حذرًا عند الاتصال بهذا الرقم، حسنًا"، وتابع براخت: "فقط في حالات الطوارئ، وإذا تعرضت للأذى، أو أصيب شخص آخر، فإن والدتك بحاجة إلى المساعدة، وعندما تعلم أن شخصًا ما يفعل شيئًا ليس من المفترض أن يفعله، اتصل بنا، حسنًا".

"حسناً"، رد الطفل الصغير ببراءة، ثم اعتذر بقوله "آسف" بعد أن طلبت منه أمه ذلك.

وسامح براخت الطفل سريعًا من دون تردد وطمأن الأم قائلاً: "لا بأس".
 

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