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عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!

عثروا عليها جثة وطفلتها الصغيرة فوقها..."فشل فادح" من قبل الفريق المسعف أدى الى وفاتها وهذه التفاصيل!











وكانت لورين بيغ سميث البالغة 29 عامًا، من المملكة المتحدة، تشكو من آلام في الصدر وقيء، لكن لم يتم نقلها إلى المستشفى، بل تم استدعاء المسعفين إلى منزلها.



وقالت الطبيبة الشرعية جوان ليز إنه كان هناك "فشل فادح" من قبل المسعفين في مكان الحادث في توفير الرعاية الطبية الأساسية لها.



وأجرى المسعفون مخطط كهربية القلب (ECG) لـ لورين، والذي قالوا إنه طبيعي. حيث يقوم مخطط كهربية القلب (ECG) بفحص إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.



وجاء في قراءة إضافية من الجهاز، "نتيجة غير طبيعية لأنثى يتراوح عمرها بين 18 و39 عامًا"، مما يشير إلى أنها كانت تعاني من نوبة قلبية.



ولكن ما جاء في فحص ما بعد الوفاة أن لورين ماتت بسبب نوبة قلبية مفاجئة بعد جلطة دموية في رئتها.



ومع ذلك، لم يتمكن الطبيب الشرعي من تحديد ما إذا كانت الأم ستنجو لو تمت قراءة نتائج تخطيط القلب بشكل صحيح. تم العثور على امرأة ميتة وطفلتها الصغيرة فوقها، بحسب موقع "ذا صن" وكانت لورين بيغ سميث البالغة 29 عامًا، من المملكة المتحدة، تشكو من آلام في الصدر وقيء، لكن لم يتم نقلها إلى المستشفى، بل تم استدعاء المسعفين إلى منزلها.وقالت الطبيبة الشرعية جوان ليز إنه كان هناك "فشل فادح" من قبل المسعفين في مكان الحادث في توفير الرعاية الطبية الأساسية لها.وأجرى المسعفون مخطط كهربية القلب (ECG) لـ لورين، والذي قالوا إنه طبيعي. حيث يقوم مخطط كهربية القلب (ECG) بفحص إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.وجاء في قراءة إضافية من الجهاز، "نتيجة غير طبيعية لأنثى يتراوح عمرها بين 18 و39 عامًا"، مما يشير إلى أنها كانت تعاني من نوبة قلبية.ولكن ما جاء في فحص ما بعد الوفاة أن لورين ماتت بسبب نوبة قلبية مفاجئة بعد جلطة دموية في رئتها.ومع ذلك، لم يتمكن الطبيب الشرعي من تحديد ما إذا كانت الأم ستنجو لو تمت قراءة نتائج تخطيط القلب بشكل صحيح.