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بريطاني تعرض لهجوم سمكة قرش مرعب في مصر... فيديو مخيف للهجوم انتشر: "لم أكن أرغب في تخويفه"! (فيديو)
منوعات
2023-11-03 | 14:27
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بريطاني تعرض لهجوم سمكة قرش مرعب في مصر... فيديو مخيف للهجوم انتشر: "لم أكن أرغب في تخويفه"! (فيديو)
بريطاني تعرض لهجوم سمكة قرش مرعب في مصر... فيديو مرعب للهجوم انتشر: "لم أكن أرغب في تخويفه"! (فيديو)
وجد غواص بريطاني نفسه تحت هجوم سمكة قرش مرعب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي التفاصيل، كان غاري فيرجو، 66 عامًا، يستكشف منطقة فيوري شول، قبالة ساحل البحر الأحمر في مصر، عندما لاحظ شريكه في الغوص وجود حيوان مفترس فوق رأسه.
وبعد فترة وجيزة، نزل القرش المحيطي ذو الطرف الأبيض إلى مستواه، ودار أقرب فأقرب، قبل أن يقترب منه ويصدمه.
وقال غاري، من بيسهافن، شرق ساسكس: "لقد توجه إليّ مباشرة ثم ضربني على رأسي بشكل أساسي، لقد دفعتني قوة الضربة إلى الماء مرة أخرى - وارتفعت ساقاي."
وتابع: "لقد أفسد الأمر تنفسي قليلاً، لأنني كنت مذهولاً، لم أستطع أن أصدق ذلك - لم يكن من المفترض أن يحدث هذا".
وتتمتع أسماك القرش البيضاء المحيطية بسمعة عدوانية، وقد وصفها عالم المحيطات جاك كوستو بأنها "أخطر أسماك القرش على الإطلاق".
لكن غاري غواص ذو خبرة، يعرف كيف يتصرف حول أسماك القرش، لذلك كان اللقاء بمثابة صدمة.
وقالك "لم أكن أرغب في تخويفه، لقد وقفت على موقفي وتمسكت بما اعتدت عليه في التدريب... عادة إذا كانت هذه الأسماك تتجه نحوك، فإنها تستدير في اللحظة الأخيرة ثم تنطلق... كنت أفكر في نفسي، "ليس من المفترض أن يحدث هذا"... لم يكن هناك أي تحذير، لقد كان مجرد خطأ مباشر بالنسبة لي نوعًا ما. لقد كنت مذهولًا ويجب أن أعترف بذلك."
وقد دفع الهجوم السيد فيرغو، إلى التوقف عن الغوص.
وقال: "أنا وزميلي في الغطس كنا في الماء لمدة تسع دقائق فقط، وكان من المفترض أن نبقى في الماء لمدة 45 دقيقة... ما قلته لنفسي هو، "أنا سعيد لأنني بخير، أنا سعيد لأنني عدت إلى القارب بخير،" لأنك تنظر فوق كتفك حتى عندما تسبح عائداً إلى القارب ".
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